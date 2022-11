Phú Ninh tích cực chống dịch sốt xuất huyết

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh, số người nhiễm bệnh phải nhập viện điều trị ngày càng gia tăng, Phú Ninh đang nỗ lực ngăn chặn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Phun thuốc diệt khuẩn ở các ổ dịch sốt xuất huyết. Ảnh: C.Đ

Trong hơn 2 tháng qua, toàn xã Tam An ghi nhận 171 ca sốt xuất huyết (SXH), tập trung nhiều nhất là tại các thôn ở vùng trũng thấp như An Thiện, An Thọ.

Ông Trần Văn Hòa (thôn An Thiện) cho biết: “Chính quyền địa phương đã tiến hành phun thuốc diệt muỗi phòng chống dịch, vận động nhân dân phát quang bụi rậm, cây cối, diệt bọ gậy, khuyến cáo người dân thường xuyên mắc màn khi ngủ, cách ly với người bệnh… để hạn chế bệnh lây lan”.

Ông Trần Văn Dự - Chủ tịch UBND xã Tam An thông tin, số người nhiễm SXH tăng đột biến, cao nhất từ trước đến nay. Do tâm lý sợ lây nhiễm chéo tại bệnh viện, nhiều người dân không đến các bệnh viện điều trị nên không thể thống kê chính xác số lượng người mắc bệnh. Địa phương tăng cường công tác tuyên truyền người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm sớm đi đến các bệnh viện khám, xét nghiệm để chẩn đoán chính xác.

Cùng với ngành y tế, UBND xã trích kinh phí để mua hóa chất phun khử trùng dập dịch tại các ổ dịch. Đẩy mạnh tuyên tuyền, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Tại trạm y tế xã, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn đều dự trữ bán oresol để chống mất nước, vitamin C tăng sức đề kháng và thuốc hạ sốt, điều trị SXH cho người dân.

Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện Phú Ninh đã ghi nhận 808 ca SXH đã được theo dõi và điều trị. Bác sĩ Phan Đình Mỹ - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh cho biết, ngay sau khi phát hiện ca bệnh trên địa bàn huyện, đoàn giám sát công tác phòng chống dịch của Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với trạm y tế xã, thị trấn thực hiện điều tra véc tơ truyền bệnh.

Qua thời gian giám sát, đoàn công tác kết hợp tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại hộ gia đình như lật úp các vật dụng chứa nước đọng, diệt lăng quăng bọ gậy, khuyến cáo người dân ngủ màn kể cả ban ngày để phòng chống muỗi đốt.

“Hiện Khoa Y tế dự phòng của trung tâm chịu trách nhiệm cung cấp, hỗ trợ kịp thời trang thiết bị, hóa chất phòng chống dịch cho các địa phương khi có dịch xảy ra. Đơn vị cũng đã chỉ đạo xử lý 18 ổ dịch nhỏ được ghi nhận trên địa bàn huyện, tổ chức phun hóa chất xử lý dịch với 39 đợt” - bác sĩ Phan Đình Mỹ thông tin.

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh SXH trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh đã có văn bản yêu cầu UBND, các phòng, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống SXH đến cộng đồng.

“Chúng tôi chỉ đạo thành lập các tổ phòng chống dịch cộng đồng để tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đồng thời kiện toàn các tổ giám sát cộng đồng, đội xung kích diệt bọ gậy theo hướng dẫn của ngành y tế hoạt động hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ phân công để ngăn chặn dịch bệnh” - Phó Bí thư Huyện ủy Lê Văn Ninh nhấn mạnh.