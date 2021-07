Quản lý lưu trú, cách ly tập trung có thu phí trong tình hình mới: Hài hòa quyền lợi, an toàn chống dịch

Tăng cường quản lý khách lưu trú và linh động điều chỉnh thời gian cách ly tập trung có thu phí theo quy định mới là nhiệm vụ cấp bách để phòng chống Covid-19. Hiện nay, trên địa bàn TP.Hội An có 16 cơ sở lưu trú được phép đón khách nhập cảnh cách ly tập trung có thu phí theo quyết định của UBND tỉnh với mức giá thấp nhất 700 nghìn đồng/khách/ngày và cao nhất khoảng gần 3 triệu đồng/khách/ngày.

Phương án di chuyển về các địa phương rất bị động do dịch bùng phát mạnh ở nhiều tỉnh thành trên cả nước là khó khăn hiện nay khi giảm số ngày cách ly tập trung từ 21 ngày xuống 14 ngày. Ảnh: Q.T

Kiểm soát lưu trú

Dù dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhưng hiện vẫn có lượng nhỏ khách du lịch lưu trú trên địa bàn TP.Hội An. Do đó, UBND TP.Hội An vừa đề nghị các cơ sở lưu trú không được đón khách lưu trú về từ vùng dịch đã công bố theo thông báo của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp. Đồng thời yêu cầu khách lưu trú thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế qua ứng dụng Bluezone, NCOVI, Vietnam Health Declaration.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, UBND TP.Hội An yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch khi đón khách đã hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung 14 ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại cơ sở 14 ngày tiếp theo, ngoài thực hiện khai báo khách lưu trú cho các ngành chức năng theo quy định, phải kiểm tra giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế của khách và báo cho ban chỉ đạo phòng chống dịch cơ sở để thực hiện giám sát y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, để đảm bảo phòng chống dịch, các khách sạn phải báo cáo kịp thời, chính xác danh sách khách, tên cơ sở lưu trú, phương án di chuyển khách đến cơ sở lưu trú về Ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã, phường.

Tạo điều kiện cho người cách ly theo quy định mới

Ngày 15.7, UBND tỉnh có Công văn 4373 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú và xét nghiệm SARS-CoV-2 phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, điều chỉnh số ngày cách ly tập trung ít nhất 21 ngày liên tục xuống còn ít nhất 14 ngày liên tục kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc F0 hoặc ngày cuối cùng về từ các địa điểm hoặc ngày vào khu cách ly nếu không xác định được mốc thời gian.

Bà Phan Thị Hồng Trang - Phụ trách bộ phận tiền sảnh Koi Resort & Spa Hoi An chia sẻ: “Ngày 22.7 tới đây sẽ có đoàn khách trả phòng để tuân theo quy định mới về thời gian cách ly tập trung. Còn lại, một số khách khác đã ở qua thời hạn 14 ngày khi công văn của UBND tỉnh đưa ra thì tiếp tục cách ly đủ 21 ngày. Khó khăn hiện nay là thời gian chuẩn bị thủ tục, giấy tờ khá gấp gáp, trong khi phương án di chuyển của khách bị động do nhiều địa phương trên cả nước đang bị ảnh hưởng khá nặng nề của dịch bệnh”.

Tại Fivitel Hoi An, thực hiện theo quy định mới về thời gian cách ly tập trung, có 143 khách nhập cảnh ở khách sạn sẽ được điều chỉnh giảm số ngày cách ly và khách sạn sẽ hoàn trả chi phí số ngày còn lại khách đã đóng trước đó. Còn bà Lê Thị Hoàng Linh - đại diện Le Pavillon Hoi An Luxury Resort & Spa cho hay, khách sạn đang chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn khách thực hiện cách ly 14 ngày theo đúng quy định.