Quảng Nam có 92 ca mắc Covid-19 trong ngày 27.10, trong đó có 4 cán bộ xã

* TP.Hội An có 1 trường hợp dương tính là giáo viên

(QNO) - Chỉ trong ngày 27.10, Quảng Nam ghi nhận thêm 92 ca mắc Covid-19 được khẳng định bằng phương pháp RT-PCR.

Ngành y tế bổ sung lực lượng, khẩn trương truy vết, khoanh vùng các ổ dịch tại huyện Nam Trà My. Ảnh:V.M

Theo đó, 92 ca bệnh công bố trong ngày, trong đó có 68 ca bệnh tại xã Trà Mai, Nam Trà My. Đại diện Sở Y tế cho biết, trong 64 ca mắc ghi nhận trong ngày có 57 ca bệnh là học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nam Trà My, 1 ca bệnh là học sinh trường Tiểu học Kim Đồng, 3 ca bệnh là học sinh trường THCS Trà Mai, 4 ca bệnh là cán bộ UBND xã Trà Mai, 3 ca bệnh là đối tượng F1 đã cách ly.

Tại huyện Nam Giang ghi nhận thêm 21 ca mắc tại thôn Cà Lai, xã Cà Dy. Các ca mắc này đều liên quan đến các ca bệnh và ổ dịch được phát hiện vào ngày 26.10.



TP.Tam Kỳ có 1 ca bệnh tại khối phố Đông Trà, phường Hòa Thuận, có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại xã Trà Mai, Nam Trà My. Địa phương cũng đã tiến hành khoanh vùng truy vết được 8 F1 và 80 F2 cũng như lấy mẫu xét nghiệm tiểu thương tại chợ Trường Xuân.

TP.Tam Kỳ tiến hành truy vết trong đêm. Ảnh: H.L.

Trong ngày hôm nay cũng ghi nhận ca mắc tại phường Cẩm Châu, TP.Hội An. Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An, bệnh nhân là nữ giáo viên dạy tại trường THCS Phan Bội Châu. Nguồn lây từ người chồng về từ TP.Hồ Chí Minh (trường hợp này phát hiện nhiễm khi từ Hội An về quê tại Duy Xuyên). TP.Hội An đã tiến hành công tác khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm cho giáo viên và học sinh trường Phan Bội Châu cũng như các F1 liên quan đến ca bệnh.

Ngoài ra, tại huyện Bắc Trà My cũng ghi nhận một ca bệnh là người về từ TP.Hồ Chí Minh, đã được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương.