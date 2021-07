Quảng Nam ghi nhận 11 ca dương tính trong ngày 19.7

* Hàng trăm F1 có kết quả xét nghiệm âm tính

(QNO) - Tối 19.7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh thông báo về các ca dương tính được ghi nhận trên địa bàn tỉnh trong ngày.

Quảng Nam đang khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những khu vực liên quan đến các ca dương tính được công bố.

Theo đó, liên quan đến bệnh nhân thứ 53956 (SN 1996) ghi nhận tại TP.Hội An (địa chỉ thường trú tại Tiên Hà, Tiên Phước, lưu trú tại Tân An, Hội An), ngành chức năng Quảng Nam truy vết được 173 F1 và đã giám sát, cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả, huyện Tiên Phước ghi nhận 7 trường hợp dương tính và 166 mẫu âm tính. Trong đó, có trường hợp bệnh nhân dương tính chỉ mới 2 tuổi (SN 2019). Các ca bệnh này có dịch tễ liên quan đến nhiều địa điểm của TP.Tam Kỳ. Hiện Tam Kỳ đang khẩn trương truy vết và lấy mẫu xét nghiệm.

Các ca bệnh có nguồn lây từ TP.Đà Nẵng được ghi nhận trong ngày bao gồm BN53957 (1997) ghi nhận tại thị xã Điện Bàn có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân P.T.T.N (BN51582) công bố tại TP Đà Nẵng, Quảng Nam truy vết được 7 F1 (gồm Điện Bàn 6 F1, Duy Xuyên 1 F1) đã được giám sát, cách ly tập trung và kết quả xét nghiệm âm tính.

Cùng với đó, bệnh nhân 3 tuổi - BN55970 (SN 2018) ghi nhận tại huyện Quế Sơn đã được cách ly ngày 17.7, là F1 của BN51291 công bố tại TP.Đà Nẵng, địa phương truy vết được 10 trường hợp F1 liên quan, đã cách ly tập trung và kết quả xét nghiệm âm tính.

Liên quan đến ca bệnh nghi ngờ (SN 1989) ghi nhận tại thị xã Điện Bàn, là F1 bệnh nhân N.X.K của TP.Đà Nẵng, có 19 trường hợp F1 liên quan đã được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, 20 trường hợp F2 được giám sát cách ly tại nhà.

Cùng ngày, huyện Nông Sơn ghi nhận một ca bệnh là BN55969 về từ TP.Hồ Chí Minh (ngày 18.7), đã được đưa đi cách ly tập trung ngay sau khi về tại địa phương.

Ngoài ra, hiện có 2 ca bệnh công bố tại tỉnh Lào Cai nhưng có địa chỉ tại Quảng Nam. Theo đó, với BN53929 (SN 1989) có địa chỉ thường trú tại phường An Phú, TP.Tam Kỳ, có 10 F1 được giám sát, cách ly tập trung và kết quả xét nghiệm âm tính.

Liên quan đến BN53930 (SN 1986), xét nghiệm tại tỉnh Lào Cai, có địa chỉ thường trú tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, có 8 F1 được giám sát, cách ly tập trung và kết quả xét nghiệm âm tính.

Cũng trong tối nay, ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết, 170 mẫu xét nghiệm là học sinh và giáo viên của một trường mầm non trên địa bàn Tam Kỳ, đồng thời F1 của BN56059 (SN 1990 - ghi nhận tại huyện Tiên Phước, nghề nghiệp chụp ảnh) đã cho kết quả âm tính.