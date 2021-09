Quảng Nam tiếp nhận nhiều trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19

Sở Y tế vừa tiếp nhận 20 bộ máy thở đa năng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng do Công ty CP MBLand Tonkin trao tặng. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Sau khi tiếp nhận 20 máy thở ô xy dòng cao HFNC, Sở Y tế sẽ phân bổ ngay đến các cơ sở điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang rất cần máy thở để phục vụ điều trị bệnh nhân thường và bệnh nhân mắc Covid-19, như Bệnh viện Phụ sản - Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Được biết, đợt này Sở Y tế cũng đã tiếp nhận 20 máy tạo ô xy, 10 máy đo bão hòa ô xy trong máu SPO2 do WHO viện trợ để phòng chống Covid-19. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cũng tiếp nhận hệ thống xét nghiệm RT-PCR do Tập đoàn Vin Group hỗ trợ.