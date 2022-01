Răng giả trôi vào dạ dày

(QNO) - Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vừa nội soi gắp dị vật thành công cho một bệnh nhân nữ do nuốt phải răng giả.

Y bác sĩ khoa Nội tiêu hóa (BV Đa khoa Quảng Nam) nội soi thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: H.T

Theo đó, ngày 18.1, nữ bệnh nhân 68 tuổi (thị trấn Phú Thịnh, Phú Ninh) được cấp cứu trong tình trạng hoảng sợ và đau vùng cổ, sau khi vô tình nuốt phải cung răng giả.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy dị vật cản quang dạng hình cung nằm trong dạ dày. Ngay lập tức các bác sĩ của BV Đa khoa Quảng Nam đã khởi động quy trình báo động đỏ, chỉ định can thiệp cấp cứu và chuyển người bệnh vào phòng nội soi để kiểm tra.

Bác sĩ Huỳnh Minh Nhật - Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trực tiếp thực hiện ca nội soi cho biết, dị vật là một cung răng giả, kích thước 30x20 mm. Lúc vào viện, dị vật đã trôi xuống dạ dày và lẫn trong thức ăn. Bệnh nhân được lấy dị vật thành công mà không gây tổn thương thực quản dạ dày. Hiện tại sức khỏe nữ bệnh nhân đã ổn định.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Ngọc Võ Khoa - Trưởng khoa Nội tiêu hóa chia sẻ: "Tình trạng người bệnh vô tình nuốt, hóc phải dị vật như răng giả, xương gà, xương cá, viên thuốc... không hiếm gặp. Dị vật đường tiêu hóa có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như loét, xuất huyết tiêu hóa, thủng thực quản… Nếu không được can thiệp kịp thời có thể dẫn đến biến chứng nặng, gây nguy hiểm cho tính mạng. Do đó, khi phát hiện dị vật, người bệnh cần bình tĩnh, không nên tự ý điều trị bằng mẹo dân gian mà cần đến ngay những cơ sở y tế có đủ điều kiện, phương tiện như bệnh viện đa khoa tỉnh để có phương pháp can thiệp kịp thời, an toàn và hiệu quả".