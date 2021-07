Sẵn sàng đón đồng hương về Quảng Nam

Một khách sạn tại Hội An nhận cách ly miễn phí người Quảng Nam về từ phía Nam

QUỐC TUẤN | 17/07/2021 - 14:45

(QNO) - Ngày 17.7, đại diện khách sạn Citadines Pearl Hội An (phường Cẩm An, TP.Hội An) cho biết, khách sạn vừa có chương trình tiếp nhận cách ly miễn phí người Quảng Nam về từ các tỉnh thành phía Nam.