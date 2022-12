Sáp nhập Bệnh viện Đa khoa TP.Hội An vào Trung tâm Y tế TP.Hội An

(QNO) - Ngày 2/12, UBND tỉnh có Quyết định 3288 về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế TP.Hội An (thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam) trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện Đa khoa TP.Hội An vào Trung tâm Y tế thành phố, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2023.

Bệnh viện Đa khoa TP.Hội An được sáp nhập vào Trung tâm Y tế TP.Hội An.

Theo đó, Trung tâm Y tế TP.Hội An là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Y tế và UBND TP.Hội An. Trụ sở đặt tại số 04 đường Trần Hưng Đạo và số 153, đường Lý Thường Kiệt, phường Sơn Phong, TP.Hội An.

Trung tâm Y tế TP.Hội An có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số, các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật và quản lý hoạt động của các trạm y tế xã, phường trên địa bàn.