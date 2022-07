Số ca mắc sốt xuất huyết tại Quảng Nam tăng đột biến

(QNO) - Tính đến ngày 3.7, Quảng Nam đã ghi nhận 2.499 ca mắc sốt xuất huyết (SXH) và SXH Dengue tại 17/18 huyện, thị xã, thành phố.

Tặng cường các biện pháp tuyên truyền cũng như diệt lăng quăng/bọ gậy đang được các địa phương triển khai. Ảnh: T.Q

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Quảng Nam), địa phương có số ca mắc SXH cao nhất lần lượt là Thăng Bình (495 ca), Điện Bàn (479 ca), Tam Kỳ (422 ca). Tỷ lệ mắc SXH Dengue (bệnh truyền nhiễm) của tỉnh là 167 ca/100.000 dân. Các địa phương có tỷ lệ mắc SXH Dengue/100.000 dân cao nhất hiện nay là TP.Tam Kỳ (345 ca), Thăng Bình (285 ca), thị xã Điện Bàn (211 ca). Toàn tỉnh phát hiện 85 điểm dịch, xuất hiện chủ yếu ở các huyện đồng bằng, và ngành y tế đã xử lý 100% các điểm dịch.

Đặc biệt, năm nay các huyện miền núi như Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nam Trà My xuất hiện nhiều địa bàn SXH. Thời điểm này, duy nhất huyện Tây Giang chưa ghi nhận ca mắc. Từ tháng 5 đến nay, số ca mắc SXH trên địa bàn tỉnh tăng nhanh. Đây là dấu hiệu cảnh báo cho các đợt bùng phát dịch bệnh SXH trong năm 2022.

Số ca mắc SXH toàn tỉnh đang tăng nhanh. Ảnh: M.L

CDC Quảng Nam đánh giá, số ca SXH tăng đột biến vào tháng 6.2022, gấp 4 lần so với tháng 5 và cùng kỳ năm 2019. So với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc SXH tăng hơn 10,5 lần và tăng gần 2,9 lần so với trung bình số ca mắc trong 5 năm gần đây (từ năm 2017 đến năm 2021).