Tạm đóng cửa một trường mầm non ở xã Tam An do liên quan ca Covid-19

(QNO) - Một trường mầm non trên địa bàn xã Tam An (Phú Ninh) được yêu cầu tạm đóng cửa do liên quan ca mắc Covid-19.

Xã Tam An phát hiện một ca mắc Covid-19 trong ngày 7.11. Ảnh: C.Đ

Ngày 7.11, Phú Ninh phát hiện ca mắc mới Covid-19. Bệnh nhân là N.T.P. (SN 1964, thôn An Thiện, xã Tam An), về quê từ TP.Hồ Chí Minh và đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Bệnh nhân P. đi máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh), về đến sân bay Chu Lai ngày 6.11. Chiều cùng ngày, đi taxi từ sân bay về khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Tam An. Sau đó về nhà tự theo dõi sức khỏe theo quy định.

Ngày 7.11, bệnh nhân đến Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh lấy mẫu xét nghiệm lần 1, sau đó có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân khai báo có tiếp xúc với cha mẹ già ở nhà và một tài xế taxi ở xã Tam An. Tuy nhiên theo chính quyền địa phương, qua điều tra, bệnh nhân có tiếp xúc gần với khá nhiều người.

UBND xã Tam An đã ra thông báo tạm dừng hoạt động quán cà phê - giải khát Hàn Huyên và Trường Mầm non tư thục Bình Minh (thôn An Hòa) từ 10 giờ sáng 8.11 do có liên quan ca Covid-19 này.

Hiện lực lượng chức năng khẩn trương truy vết và đưa đi cách ly tập trung đối với tất cả F1; yêu cầu các F2 tự theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt tại nhà.