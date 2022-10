Tam Kỳ cấp bách phòng chống dịch sốt xuất huyết

(QNO) - Sáng nay 28/10, UBND TP.Tam Kỳ tổ chức cuộc họp khẩn với các xã phường về tình hình dịch sốt xuất huyết (SXH). Cuộc họp có sự tham vấn của đại diện Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam.

TP.Tam Kỳ họp triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch SXH. Ảnh: X.H

Tính đến ngày 25/10, Tam Kỳ ghi nhận 1.652 trường hợp SXH tại 13/13 xã phường và xử lý 26 ổ dịch, đồng thời đã ghi nhận một trường hợp tử vong do SXH. Đặc biệt, số ca mắc là học sinh tiểu học được ghi nhận khá nhiều với 178 trường hợp.

Qua điều tra của ngành y tế, chỉ số côn trùng truyền bệnh của Tam Kỳ ở mức quá cao tại các địa phương Tân Thạnh, Hòa Thuận, Trường Xuân, An Mỹ, An Sơn... (chỉ số mật độ muỗi 1,2 con/nhà, chỉ số BI 60). Đặc biệt, thời tiết hiện nay rất thuận lợi cho véc tơ truyền bệnh SXH là muỗi và bọ gây phát triển, nguy cơ ca mắc tăng nhanh và lan rộng trên địa bàn thành phố nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời.

Bệnh nhân điều trị SXH tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Tam Kỳ. Ảnh: X.H

Đại diện UBND xã Tam Thăng cho biết, hiện nay tình hình dịch SXH của xã khá phức tạp do địa hình nhiều cây xanh, vẫn còn các ao hồ, đồng ruộng đọng nước cũng như các khu nhà trọ ẩm thấp. Đồng thời cho rằng, công tác phun hóa chất diệt muỗi còn quá chậm trễ, kiến nghị ngành y tế giao hóa chất về cho địa phương để chủ động phun xử lý.

Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin, toàn tỉnh hiện có 12 nghìn ca mắc SXH, dù Tam Kỳ đứng thứ 3 nhưng tính theo đầu dân thì hiện có số mắc cao nhất toàn tỉnh.

"Năm 2021, Tam Kỳ chỉ ghi nhận 25 ca mắc, so sánh với số ca mắc hiện tại thì tăng đến 62 lần. SXH là bệnh truyền nhiễm phụ thuộc vào thời tiết và có tính chu kỳ rõ rệt. Mùa tâm điểm từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 2 năm sau (dương lịch), trọng điểm là tháng 10, 11, 12. Do đó, dự báo số ca mắc thời gian tới sẽ vẫn tiếp tục tăng. Vấn đề đặt ra là phải chấp nhận sống chung và biết cách sống chung với dịch" - ông Nguyễn Văn Văn nói.

Các xã phường của Tam Kỳ yêu cầu phân bổ hóa chất về địa phương để chủ động phun diệt muỗi dựa trên quy mô ca mắc. Ảnh: H.V

Chính quyền TP.Tam Kỳ yêu cầu tất cả địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch, vệ sinh môi trường sống, diệt bọ gậy, diệt muỗi trưởng thành. CDC Quảng Nam cũng đã phân bổ thêm 20 lít hóa chất để địa phương tổ chức phun hóa chất.

Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ nói: "Bắt đầu từ ngày mai 29/10, Tam Kỳ phát động chiến dịch ra quân làm sạch môi trường, diệt bọ gậy, diệt muỗi... ở tất cả khu dân cư bằng việc huy động các hội - đoàn thể, thanh niên, đội xung kích. Bên cạnh đó, nhanh chóng triển khai phun hóa chất các ổ dịch trên cơ sở các ca mắc ghi nhận tại địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong trường học cũng như khu vực dân cư".