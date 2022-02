Tam Kỳ diễn tập phòng chống dịch Covid-19 trong trường học

(QNO) - Sáng nay 26.2, tại Trường THCS Lý Tự Trọng, TP.Tam Kỳ tổ chức diễn tập phòng chống dịch Covid-19 trong trường học với sự tham gia của đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các xã, phường, hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn thành phố.

Sân khấu hóa một lớp học tại buổi diễn tập. Ảnh: X.P

Tình huống giả định là trong lớp học phát hiện một em học sinh nghi dương tính Covid-19 với các biểu hiện ho, sốt, khó thở. Lập tức, nhà trường triển khai các bước theo quy định, thông báo đến trạm y tế đề nghị hỗ trợ test nhanh. Sau khi khẳng định dương tính, báo cáo Chủ tịch UBND phường và Trưởng phòng GD-ĐT.

Sau khi đưa F0 đi điều trị, tiến hành điều tra, xác định các trường hợp F1, test nhanh toàn bộ học sinh, giáo viên của lớp. Từ đó, sàng lọc, bố trí việc dạy và học cho số học sinh F2 âm tính tại phòng học khác.

Buổi diễn tập thu hút đông đảo các thành phần tham gia. Ảnh: X.P

Sau khi chứng kiến buổi diễn tập, ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế đánh giá cao nỗ lực của Trường THCS Lý Tự Trọng, Phòng GD-ĐT và TP.Tam Kỳ đã tổ chức buổi diễn tập rất có ý nghĩa trong tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp trên thế giới, nhất là biến thể Omicron.

Ông Văn đề nghị nhà trường và nhân viên y tế xã, phường cần bình tĩnh xử lý các tình huống nghi nhiễm để xác định F0 chính xác, tránh gây hoang mang cho học sinh.

Test nhanh trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Ảnh: X.P

Theo ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND thành phố, việc tổ chức diễn tập giúp các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã, phường, trường học có thêm kinh nghiệm, bài học trong công tác phòng chống dịch vốn đang có những diễn biến phức tạp.

Phối hợp Trung tâm Y tế thành phố đưa ca F0 đi cách ly điều trị. Ảnh: X.P

Ông Lai cũng yêu cầu các xã, phường, trường học cập nhật thường xuyên văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT, tỉnh, thành phố để kịp thời triển khai công việc hiệu quả theo chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt. Trường học khuyến khích phụ huynh chủ động, tự xét nghiệm cho con em mình; không tổ chức xét nghiệm đại trà gây khó khăn cho phụ huynh.

Test nhanh cả lớp và khử khuẩn lớp học sau khi có ca F0. Ảnh: X.P

Ông Lai cho biết thêm, tính đến ngày 25.2 toàn ngành GD-ĐT thành phố (mầm non, tiểu học, THCS) có 792 ca F0 (54 cán bộ, giáo viên, còn lại là học sinh), THPT có 178 F0. Tỷ lệ trẻ mầm non ra lớp 42% (riêng Trường Mẫu giáo Hương Sen, Măng Non nghỉ học toàn trường). Bậc tiểu học có 48 lớp, THCS có 49 lớp học trực tuyến.