Thái Lan viện trợ vật tư y tế chống dịch cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

GIBTK viện trợ 700 bộ lọc nước cho người dân khó khăn

A.B | 21/03/2022 - 09:45

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt khoản viện trợ phi dự án do tổ chức Giving It Back To Kids (GIBTK) tài trợ.