Thay huyết tương, cứu sống nữ bệnh nhân trẻ có máu đục như sữa

(QNO) - Chiều nay 5/12, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, bệnh viện vừa thay huyết tương cứu sống kịp thời cho một nữ bệnh nhân nữ 38 tuổi viêm tụy cấp do tăng Triglyceride ở mức rất cao, có máu đục như sữa.

Theo đó, bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Hà (38 tuổi, quê xã Dĩnh Trì, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) vào viện lúc 3 giờ sáng ngày 30/11 trong tình trạng đau bụng tăng dần, vật vã, kích thích nhiều. Sau khi được các bác sĩ thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng Triglyceride máu, biến chứng suy đa tạng.

Tiến hành chụp CTscan ổ bụng phát hiện hình ảnh viêm tụy cấp nặng, thâm nhiễm và có dịch ở quanh đuôi tụy. Hội chẩn khẩn giữa Khoa Hồi sức tích cực – chống độc và Khoa Nội tiêu hóa, nhận thấy tình trạng bệnh nhân rất nặng, cần phải điều trị nội khoa tích cực và chỉ định thay huyết tương kịp thời để cứu sống bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Bảo Chi, Khoa Hồi sức tích cực – chống độc điều trị trực tiếp bệnh nhân Hà cho biết, bên cạnh việc điều trị nội khoa, hồi sức tích cực, giảm đau, thì thay huyết tương là lựa chọn hiệu quả nhất để giải quyết tình trạng Triglyceride máu tăng cao cho bệnh nhân. Với trường hợp như nữ bệnh nhân này, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tắc mạch, viêm tụy cấp gây suy đa tạng tiến triển, dẫn đến tử vong.

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân hiện tỉnh táo, giảm đau bụng, nồng độ Triglyceride máu về mức bình thường, tình trạng viêm tụy cấp cải thiện. Bệnh nhân tiếp tục được chuyển và theo dõi nội khoa tại Khoa Nội tiêu hóa và dự kiến xuất viện trong 1 tuần tới.

[VIDEO] - Chia sẻ của bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Hà:

Your browser does not support the video tag.

Theo Bác sĩ Nguyễn Bảo Chi, bệnh nhân nữ này là trường hợp mắc bệnh hiếm gặp của viêm tụy cấp. Vì bệnh này rất ít gặp ở người trẻ là nữ, nguyên nhân thường gặp là do sỏi đường mật, nghiện rượu... Bác sĩ khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe, người dân cần luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, hạn chế sử dụng thực phẩm giàu chất béo, dầu mỡ và nên kiểm tra sức khỏe định kỳ.