Thiện Nhân tầm soát đột quỵ sớm bằng hệ thống máy MRI 3.0 Tesla Lumina

Phát hiện sớm các dấu hiệu có thể đột quỵ não sẽ giúp người dân có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời, không để dẫn tới những biến chứng nguy hiểm.

Thiện Nhân có khả năng tầm soát sớm đột quỵ bằng hệ thống máy MRI 3.0 Tesla. Ảnh: A.N

Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận thêm 200.000 ca mắc mới đột quỵ và 11.000 tử vong do đột quỵ, trong đó đáng lưu ý là các trường hợp phình mạch não, dị dạng động tĩnh mạch não gây xuất huyết não ở người trẻ, tuổi từ 25 - 43.

Các triệu chứng thường gặp khi bị xuất huyết não là đau đầu đột ngột, dữ dội, ói mửa, chóng mặt… Có đến 80% ca phình não đến bệnh viện trong tình trạng đã vỡ, thường chỉ 20% là được tầm soát (chụp CT mạch não, chụp MRI mạch não đánh giá các nguy cơ từ vị trí đau đầu) lúc chưa vỡ.

Đột quỵ hiện được xem là nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu ở mọi quốc gia. Theo các nghiên cứu, đột quỵ não được phân thành 2 loại chính là đột quỵ thiếu máu não do tắc mạch máu não (nhồi máu não) chiếm 80% và đột quỵ chảy máu não do vỡ mạch máu não (xuất huyết não) chiếm 20%.

Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người trẻ mắc đột quỵ tăng cao là do các bệnh lý dị dạng mạch máu não, hút thuốc lá, rối loạn chuyển hóa mỡ máu, bệnh béo phì và lười vận động, đái tháo đường và tăng huyết áp, lạm dụng rượu bia…

Hiện nay nhiều người uống rượu bia, hút thuốc lá sớm, ăn nhiều thức ăn nhanh. Do đó quá trình tích lũy, biến đổi xảy ra sớm hơn so với trước đây, điều này sẽ thúc đẩy tế bào bất thường phát triển sớm hơn so với tuổi.

Cùng với đó là tình trạng ít hoặc lười vận động. Lối sống thiếu lành mạnh cộng với môi trường ô nhiễm là nguyên nhân dẫn đến ung thư, đột quỵ ở người trẻ tuổi. Khác với các bệnh lý khác, đột quỵ não thường xảy ra bất ngờ, đột ngột, không có dấu hiệu báo trước, thường là trên cơ thể người đang khỏe mạnh, đang sinh hoạt, làm việc bình thường và không loại trừ bất cứ ai, đến khi có biểu hiện ra ngoài thì đã ở giai đoạn cuối. Bên cạnh đó, các bệnh mạch máu não khác như dị dạng mạch máu não bẩm sinh, phình mạch máu não… cũng là nguy cơ tiềm ẩn khó đoán gây đột quỵ ở người trẻ và trẻ em.

Ông Ngô Đức Hải - Tổng Giám đốc Bệnh viện Thiện Nhân cho biết: “Hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa và phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ não. Trong đó việc thiết lập lối sống lành mạnh là cách tốt nhất giúp bảo vệ sức khỏe; đồng thời tầm soát sớm đột quỵ não để kịp thời xử lý đẩy lùi bệnh tật và tránh những biến chứng nguy hiểm” .

Thiện Nhân Đà Nẵng đang sở hữu hệ thống máy MRI 3.0 Tesla Lumina hàng đầu miền Trung của hãng Siemens - Đức. Đây là hệ thống máy số một trong tầm soát đột quỵ sớm và khối u toàn thân, chụp được những bộ phận nhỏ nhất với chất lượng hình ảnh cao nhất, giảm tiếng ồn, giảm nhiễu ảnh, giảm thời gian chụp.

“Với hệ thống máy MRI 3.0 Tesla Lumina mà Thiện Nhân Đà Nẵng đã đi đầu trang bị sẽ giúp khách hàng phát hiện sớm các dấu hiệu có thể gây đột quỵ não để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời, không để dẫn tới những biến chứng nguy hiểm” - ông Ngô Đức Hải nhấn mạnh.