Thực hiện tốt 3 trụ cột trong phòng chống dịch

Đó là yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tại hội nghị trực tuyến vào sáng 4.11 về sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua, định hướng và quán triệt một số nội dung liên quan trong thời gian tới.

Cần triển khai thực hiện tốt 3 trụ cột trong công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Ảnh: X.H

Nhiều kết quả

Đánh giá cao những nỗ lực của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân trong thời gian qua, đồng chí Phan Việt Cường cho biết, Quảng Nam đã triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận và biểu dương sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở; sự nỗ lực vượt bậc của các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch; Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch các cấp; sự hưởng ứng, chia sẻ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp...” - đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống nhân dân trong bối cảnh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo tinh thần Nghị quyết số 128 của Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đề nghị các cấp ngành, địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong phòng, chống dịch và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và phát huy tính tự chủ, linh hoạt, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Phan Việt Cường trao bằng khen cho đại diện các tập thể có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: X.H

Chủ động giải pháp

Đối với Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh vừa được ban hành, đồng chí Phan Việt Cường yêu cầu thực hiện tốt 3 trụ cột trong công tác phòng chống dịch.

Bao gồm, “cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất có thể; có mục tiêu và lộ trình để có giải pháp phù hợp, hiệu quả để sớm kết thúc cách ly, phong tỏa. Xét nghiệm thần tốc, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch, bảo đảm khoa học, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Điều trị tích cực từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, góp phần giảm bệnh nhân chuyển nặng và giảm tử vong”. Ngoài ra, việc tập trung đầu tư, từng bước hiện đại hóa, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở được đặt ra.

Cùng với đó, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chú ý đến người mất việc, mất thu nhập do đại dịch. Thống nhất áp dụng các biện pháp quản lý, không chồng chéo, nhất là trong hoạt động giao thông vận tải, lưu thông hàng hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển an toàn.

Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị Ban cán sự đảng, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho những nhóm nguy cơ: người về từ vùng dịch, chợ đầu mối, cơ sở sản xuất - kinh doanh... Qua đó nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các ổ dịch phát sinh trong cộng đồng.

Ngoài ra, rà soát, quản lý chặt người về từ các vùng dịch (vùng màu cam, màu đỏ), tăng cường quản lý người đang thực hiện cách ly tại nhà (kể cả người đang sống cùng gia đình), nếu không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì chuyển đi cách ly tập trung.

Các địa phương chủ động xây dựng phương án cách ly tập trung, điều trị tập trung những ca bệnh không triệu chứng; cách ly tại nhà những F1... để đối phó với tình huống xấu nhất khi các cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung bị quá tải.

“Đề nghị các địa phương rà soát, xem lại khâu tổ chức tiêm chủng; tập trung triển khai đồng bộ, rộng khắp đến tận xã/phường để đẩy nhanh tiến độ tiêm. Ứớc tính phải tiêm trên 1 triệu mũi trong tháng 11 mới đạt được mục tiêu đến cuối tháng 11 đạt ít nhất 85% người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi, trên 80% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về việc này. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lựa chọn vắc xin, làm tốt công tác tuyên truyền vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất” - đồng chí Phan Việt Cường yêu cầu.

Tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh quyết định khen thưởng 33 tập thể và 9 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch.