Tổ chức chương trình "Hội An tri ân tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19"

Đêm 30.1, UBND TP.Hội An sẽ tổ chức chương trình gặp mặt tri ân, tôn vinh lực lượng tuyến đầu chống dịch và các tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch của thành phố.

Vận chuyển lương thực đến khu phong tỏa. Ảnh: MỸ LỆ

Với chủ đề “Xuân ấm áp, tết yêu thương - Hội An tri ân tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19”, chương trình sẽ có phần giao lưu, trò chuyện với các vị khách mời là những người trực tiếp thực hiện công tác phòng chống dịch, có nhiều đóng góp, giúp thành phố khống chế, kiểm soát dịch bệnh.

Trong chương trình còn có các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và trình chiếu phim tư liệu ghi lại quá trình đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng tham gia phòng chống dịch Covid-19 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Chương trình “Hội An tri ân tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19” được livestream trực tiếp trên trang mạng xã hội Visit Hội An, Đài Truyền thanh - truyền hình Hội An và một số trang mạng xã hội để phục vụ nhu cầu dự xem của mọi người, đảm bảo công tác phòng chống dịch.