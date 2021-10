Triển khai xét nghiệm, tầm soát diện rộng tại Nam Giang, Nam Trà My và Phước Sơn

(QNO) - Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 ở các địa phương Nam Giang, Nam Trà My và Phước Sơn vào chiều nay 30.10.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: L.Q

Báo cáo tại cuộc họp, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế cho biết, trong vòng 19 ngày qua, huyện Phước Sơn và Nam Giang ghi nhận 306 ca mắc Covid-19 (Phước Sơn 219 ca, Nam Giang 87 ca).

"Tuy nhiên, số ca bệnh tại các ổ dịch này có xu hướng giảm dần và đang được khống chế. Tại Phước Sơn các ca bệnh chỉ còn khu trú tại các khu phong tỏa và khu cách ly tập trung. Tại Nam Giang cũng chỉ tập trung trong khu phong tỏa xã Cà Dy, ổ bệnh thôn Mực của thị trấn Thạnh Mỹ cũng đã được khống chế" - ông Mai Văn Mười nói.

Trong khi đó, tình hình dịch tại huyện Nam Trà My được nhận định vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Từ ngày 24 đến 29.10, Nam Trà My ghi nhận 230 ca mắc Covid-19. Hiện nay nguồn lây có trong cộng đồng và đã lây lan ra toàn huyện, trong đó có nhiều điểm trường học. Số lượng F0 nhiều nhất ở tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Trà My, chiếm 90%.

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, địa phương đang phải vừa chống dịch vừa chống thiên tai nên giai đoạn này gặp rất nhiều khó khăn.

"Thiếu thốn phương tiện cứu thương nên những ngày đầu chúng tôi rất bị động trong công tác vận chuyển bệnh nhân, đưa người đi cách ly. Cho đến ngày 28.10 mới vận động được một số tổ chức xã hội hỗ trợ xe, cùng sự hỗ trợ của tỉnh để đưa F0 đi điều trị. Nhân lực y tế ở huyện còn rất mỏng, do đó việc truy vết và lấy mẫu xét nghiệm đều khó" - ông Trần Duy Dũng nói.

Huyện Nam Trà My tốc lực truy vết và xét nghiệm cho các F1. Ảnh: H.T

Vấn đề được 3 địa phương Nam Giang, Nam Trà My và Phước Sơn quan tâm nhất hiện nay là công tác thi tuyển viên chức giáo dục vào ngày 2.11 tới. Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, sở đã có công văn gửi các địa phương thuộc vùng dịch lập danh sách số lượng thí sinh dự thi là F1, F2 gửi về sở chậm nhất 17 giờ chiều 30.10. Căn cứ danh sách này, Hội đồng thi tuyển sẽ tạo điều kiện tối đa cho các địa phương bằng cách tổ chức hội đồng thi riêng cho các F1, F2.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường hợp đang ở vùng dịch, thí sinh ngoại tỉnh đến dự thi phải xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR, có phiếu kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ tính đến 19 giờ ngày 2.11. Địa phương phải tạo điều kiện di chuyển F1, F2 đến địa điểm thi.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân biểu dương nỗ lực phòng chống dịch bệnh trong hoàn cảnh thiên tai của 3 địa phương; đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm soát và khống chế dịch. Sở Y tế tiếp tục theo dõi và hỗ trợ các địa phương về công tác xét nghiệm, điều động nhân lực tập trung cho công tác truy vết, lấy mẫu.

Ông Trần Văn Tân yêu cầu Sở GD-ĐT chỉ đạo các Phòng GD-ĐT tính toán việc dạy học tại 3 huyện Nam Giang, Nam Trà My, Phước Sơn. Sở GD-ĐT chủ động làm việc với Sở Tài chính bố trí kinh phí cho các trường ở địa bàn miền núi có tổ chức nội trú, bán trú cho học sinh phải xét nghiệm định kỳ. Đồng thời tất cả người dân tại 3 huyện miền núi này phải được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19; cạnh đó đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân.