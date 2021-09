Vận hành điểm xét nghiệm Covid-19 tự nguyện tại Tam Kỳ

(QNO) - Hôm nay 8.9, Trung tâm Chẩn đoán y khoa Thiện Nhân ra mắt điểm lấy và nhận mẫu xét nghiệm Covid-19 tự nguyện tại địa chỉ 189 Huỳnh Thúc Kháng, TP.Tam Kỳ.

Điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm Chẩn đoán y khoa Thiện Nhân vận hành từ hôm nay 8.9. Ảnh: X.H

Kết quả xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm Chẩn đoán y khoa Thiện Nhân có giá trị pháp lý, được bảo mật thông tin cá nhân, tuân thủ đúng các quy định về phòng chống dịch.

Đây cũng là đơn vị y tế tư nhân đầu tiên tại miền Trung được Viện Pasteur Nha Trang công nhận và cấp phép xét nghiệm, khẳng định Covid-19. Kết quả xét nghiệm được thông báo và trả trong ngày theo nhiều hình thức online, offline, đồng thời hỗ trợ phiên dịch tiếng nước ngoài khi có nhu cầu để xuất cảnh.

Hiện nay, năng lực của trung tâm có thể đáp ứng xét nghiệm cho 10 nghìn người/ngày và có thể tăng lên 20 nghìn người/ngày trong tình hình cấp bách.

Mức giá xét nghiệm RT-PCR hỗ trợ cho người trên địa bàn tỉnh là 700 nghìn đồng/người, đối với test nhanh là 200 nghìn đồng/người. Ngoài việc tiếp nhận lấy mẫu tại chỗ, trung tâm còn tổ chức xét nghiệm lưu động tại các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp tại khu vực miền Trung khi có yêu cầu.

Riêng tại khu công nghiệp, trung tâm hỗ trợ xét nghiệm với chi phí ưu đãi, nếu mẫu xét nghiệm PCR mẫu gộp 10 sẽ giảm còn khoảng hơn 105 nghìn đồng (so với quy định nhà nước là 163,4 nghìn đồng); đối với mẫu xét nghiệm gộp 5 chi phí sẽ là 155,5 nghìn đồng/mẫu (so với quy định nhà nước là 216 nghìn đồng); test nhanh là 180 nghìn đồng/mẫu (so với quy định 238 nghìn đồng).

Người dân được tư vấn và điền thông tin cần thiết trước khi xét nghiệm. Ảnh: X.H

Bác sĩ Ngô Đức Hải - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán y khoa Thiện Nhân cho biết, chính sách giá này nhằm hỗ trợ xét nghiệm, sàng lọc diện rộng trong cộng đồng, góp phần rất lớn cho việc phán đoán và triển khai nhanh chóng, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, giúp bảo vệ tốt sức khỏe nhân dân, duy trì hoạt động ổn định cho doanh nghiệp trong mùa dịch Covid-19.

"Trong tình hình dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp đang diễn biến căng thẳng, Trung tâm Chẩn đoán y khoa Thiện Nhân rất mong muốn đóng góp năng lực xét nghiệm, góp phần vào công tác phòng chống dịch của Quảng Nam thời điểm hiện tại" - bác sĩ Ngô Đức Hải nói.

Đại diện Sở Y tế cho rằng, Trung tâm Chẩn đoán y khoa Thiện Nhân triển khai điểm lấy và nhận mẫu xét nghiệm Covid-19 tự nguyện tại TP.Tam Kỳ góp phần nâng cao năng lực xét nghiệm tại địa phương, giúp người dân thường xuyên đi lại có nhu cầu lấy mẫu xét nghiệm được dễ dàng hơn so với đến các bệnh viện vì ngại các thủ tục và tiếp xúc với nhiều người.

Cùng với đó, trung tâm cũng đáp ứng được nhu cầu các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất "3 tại chỗ" được lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo an toàn cho người lao động và duy trì sản xuất ổn định cho doanh nghiệp trong mùa dịch.