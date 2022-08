Viện trợ hơn 1 tỷ đồng tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản cho trẻ em

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt khoản viện trợ dự án “Tăng cường tiêm chủng vắc xin viêm não Nhật Bản trong thời gian đại dịch Covid-19” do Tổ chức Program for Appropriate Technology in Health (PATH) tài trợ.

Dự án hỗ trợ tăng cường tiêm vét vắc xin viêm não Nhật Bản cho đối tượng trẻ em dưới 5 tuổi bị bỏ lỡ tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản (vắc xin Jevax) mũi 1 do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 tại các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Đông Giang, Tiên Phước và Đại Lộc.



Dự án có tổng vốn thực hiện hơn 1 tỷ đồng do PATH tài trợ (vốn viện trợ không hoàn lại), thời gian thực hiện đến hết tháng 7.2023.