Việt Nam về đích sớm trong việc bao phủ vắc xin phòng COVID-19

Điện Bàn: Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 39 can, phạm nhân

PHAN THANH HỒNG | 26/12/2021 - 17:10

(QNO) - Ngày 25.12, Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn phối hợp Công an thị xã tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 (mũi 1 và mũi 2) cho 39 can, phạm nhân tại nhà tạm giữ Công an thị xã.