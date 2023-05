WHO dỡ bỏ tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu về COVID-19

(QNO) - Ngày 5/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố đại dịch COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế gây lo ngại trên toàn cầu (PHEIC) - là mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này.

Tổng Giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được Tổng Giám đốc WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra tại một cuộc họp báo trực tuyến ở Geneva, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, ông nêu rõ quyết định này không có nghĩa COVID-19 không còn là mối đe dọa đối với y tế toàn cầu và vẫn cần hết sức thận trọng.

Quan chức WHO ước tính trên phạm vi toàn cầu, số người tử vong do COVID-19 có thể lên tới "ít nhất 20 triệu người", cao gần gấp 3 lần số liệu thống kê chính thức khoảng 6,9 triệu người tử vong. Đến ngày 3/5, số liệu chính thức cho thấy có hơn 765 triệu người mắc căn bệnh này.

Lần đầu tiên WHO đưa ra mức cảnh báo cao nhất về COVID-19 vào ngày 30/1/2020. Mức cảnh báo này được Hội đồng chuyên gia y tế toàn cầu của WHO duy trì tại các cuộc họp tổ chức 3 tháng một lần kể từ đó đến nay. Vào tháng 3/2020, WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch khi vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh lây lan mạnh trên toàn thế giới.

Theo dữ liệu của WHO, tỷ lệ tử vong do COVID-19 đã giảm từ mức kỷ lục hơn 100 nghìn người/tuần trong tháng 1/2021 xuống còn hơn 3.500 người/tuần trong tuần từ ngày 14 - 21/4 vừa qua.