Xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19, Bắc Trà My đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin mũi nhắc lại

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My, dịch, bệnh Covid-19 đang có dấu hiệu tái bùng phát trở lại ở Bắc Trà My và tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp. Đến nay, tại Bắc Trà My phát hiện 15 ca bệnh dương tính với Covid-19.

Các ca bệnh Covid-19 có triệu chứng nặng đang được cách ly, điều trị tại cơ sở thu dung điều trị (tầng 2, Trung tâm Y tế Bắc Trà My). Ảnh: N.B

Trong đó 5 ca có triệu chứng nặng như sốt cao hơn, đau nhức đầu, ho, rát họng, tức ngực, cảm giác khó thở nhiều hơn số bệnh nhân trong các đợt dịch trước đây, đang được cách ly, điều trị tại cơ sở thu dung điều trị (tầng 2, Trung tâm Y tế huyện); số còn lại được cách ly, theo dõi và điều trị tại nhà.

Chủng vi rút Covid-19 gây tái bùng phát dịch đợt này hiện vẫn chưa xác định được; số ca bệnh mới chủ yếu tại địa bàn thị trấn Trà My và có yếu tố tiền sử dịch tễ hầu như tại chỗ.

“Toàn ngành y tế huyện đang tập trung nhân lực, vật lực, tiếp nhận, phân bổ vắc xin, tổ chức tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 ngay tại cơ sở; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân không chủ quan, lơ là, đến các cơ sở y tế để được tiêm chủng vắc xin nhắc lại mũi 1, mũi 2 nhằm chủ động phòng, chống, không để dịch lan ra diện rộng” - bác sĩ Nguyễn Lương Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My cho hay.