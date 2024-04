Quốc phòng - An ninh Yêu cầu sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị về phòng ngừa, đấu tranh với "tín dụng đen" (QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo nhiều sở, ngành triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về phòng ngừa, đấu tranh với "tín dụng đen" trong tháng 4/2024.

Ngày 24/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là Chỉ thị số 12) về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Tòa án nhân dân tỉnh xét xử nhiều đường dây tội phạm liên quan tín dụng đen. Ảnh minh họa

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, VKSND, TAND, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Công an tỉnh, các Sở TT-TT, VH-TT&DL, LĐ-TB&XH, GD-ĐT, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức sơ kết theo hình thức phù hợp và gửi báo cáo sơ kết về UBND tỉnh qua Công an tỉnh trước ngày 29/4 để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an.

Nội dung sơ kết tập trung vào việc đánh giá kết quả công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 12; công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành nghiên cứu đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trong thời gian tới.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12, phối hợp Sở Nội vụ tham mưu cấp thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 12.