Ái Nghĩa ngày mới

Nền kinh tế tăng trưởng khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, an ninh - quốc phòng luôn đảm bảo đã tạo cho diện mạo thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) thêm phần khởi sắc.

Một góc thị trấn Ái Nghĩa. Ảnh: T.C.T

Bứt phá về kinh tế

Là trung tâm văn hóa - kinh tế - chính trị của huyện Đại Lộc, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Ái Nghĩa, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ.

“Cả hệ thống chính trị đoàn kết thống nhất cao là điều kiện thuận lợi cơ bản để Đảng bộ và nhân dân thị trấn Ái Nghĩa vượt qua khó khăn, nỗ lực thi đua hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Ý nghĩa nhất là đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cải thiện rõ nét, diện mạo đô thị Ái Nghĩa ngày càng khởi sắc” - ông Đặng Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Ái Nghĩa phấn khởi nói.

Ở Ái Nghĩa hôm nay, hoạt động của các ngành công nghiệp (CN) - tiểu thủ CN, thương mại - dịch vụ khá sôi động. Không còn cảnh dắt díu tha phương mưu sinh, lao động địa phương nay có thể dễ dàng tìm cho mình một công việc phù hợp trong cụm CN Đại An hay các nhà máy nằm ngoài cụm CN hoặc ngành nghề khác... Nếu không muốn vào chợ Ái Nghĩa sầm uất, người tiêu dùng chỉ cần rảo bước đến các khu Phước Mỹ, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Phước hay Song Mỹ sẽ dễ dàng tiếp cận giao dịch qua siêu thị mini.

Ngày mai 5.3, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Ái Nghĩa lần XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) diễn ra phiên chính thức, với sự tham dự của 180 đại biểu đại diện cho 525 đảng viên của 18 chi bộ trực thuộc. Theo dự thảo văn kiện chính trị trình đại hội, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ái Nghĩa phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 16,5%/năm; hoàn chỉnh các tiêu chí xây dựng Ái Nghĩa đạt chuẩn đô thị loại IV; không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội); 100% người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế... Hằng năm, Đảng bộ có 80% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có chi bộ yếu kém hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi năm kết nạp ít nhất 10 đảng viên mới.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, ông Hứa Văn Hùng - Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa cho biết, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nông dân địa phương ngày càng tăng giá trị sản xuất và thu nhập trên cùng một diện tích. Trên hành trình này, “bà đỡ” Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa đã thực hiện tốt khâu liên doanh, liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân, khi hằng năm đưa vào sản xuất hơn 200ha lúa lai (chiếm 2/3 diện tích đất lúa). Cạnh đó, Ái Nghĩa duy trì và nâng cao dịch vụ lò giết mổ gia súc tập trung, xây dựng sản phẩm OCOP cho bánh tráng Đại Lộc, gạo an toàn.

Hiệu quả hoạt động của các ngành ước tính sẽ đưa tổng giá trị sản xuất toàn thị trấn đến cuối 2020 đạt 2.269 tỷ đồng, tăng bình quân 16,3%/năm, đạt 101,3% so với nghị quyết đề ra; giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 70 triệu đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2015 và bằng 140% so với nghị quyết. Bức tranh sáng về kinh tế giúp tổng thu ngân sách 5 năm ước đạt 119,3 tỷ đồng, bình quân 23,8 tỷ đồng/năm, tăng 24,8% so với năm 2015.

Ổn định an sinh, xã hội

Ông Đặng Ngọc Dũng cho hay, cùng với phát triển kinh tế, những vấn đề về văn hóa - xã hội, an ninh trật tự thời gian qua luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và hội đoàn thể ở thị trấn Ái Nghĩa chú trọng thực hiện chu đáo; đảm bảo an sinh xã hội.

Đơn cử như giáo dục, đã khắc phục tình trạng thiếu thốn, xuống cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học nhờ được đầu tư hơn 70 tỷ đồng trong 5 năm qua. Điều kiện đủ vừa đề cập đã củng cố niềm tin, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên dồn tâm lực trí lực đưa sự nghiệp “trồng người” phát triển cả về quy mô, chất lượng. Trường công lập thuộc địa phương quản lý đều đạt chuẩn quốc gia, trong đó 3/5 trường đạt chuẩn mức độ 2. Thực hiện xã hội hóa, 2 trường mầm non, 12 nhóm trẻ tư thục do tư nhân đầu tư ra đời góp phần giảm tải cho giáo dục mầm non.

Sự nghiệp văn hóa thông tin, truyền thông, thể dục - thể thao cũng chuyển biến rõ nét. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của thị trấn từng bước đi vào chiều sâu, số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hằng năm hơn 90%; khu Song Mỹ đạt danh hiệu “Khối phố văn hóa” cấp tỉnh 16 năm liền. Mô hình xây dựng tuyến phố văn minh đô thị gặt hái thành quả khả quan, với 3 năm liên tiếp Ái Nghĩa được công nhận “Thị trấn đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị”.

Một điểm nổi bật nữa ở Ái Nghĩa là triển khai tốt các chương trình y tế quốc gia. Đặc biệt, địa phương chú trọng chăm sóc, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công. Công tác giảm nghèo đạt hiệu quả tích cực, khi tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 giảm còn 0,85% (năm 2015 là 6,66%); hộ cận nghèo còn 1,32% (năm 2015 là 7,37%).

Với vị thế địa bàn trung tâm huyện Đại Lộc, vấn đề đảm bảo an ninh trật tự của Ái Nghĩa gặp không ít thách thức. Để “biến nguy thành an”, địa phương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tăng cường đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Chính quyền, Mặt trận và các tổ chức hội, đoàn thể cũng tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết liên tịch liên quan. Nhờ vậy, thị trấn Ái Nghĩa có 7 năm liền được công nhận là “Đơn vị quyết thắng”.