BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Hướng dẫn doanh nghiệp phòng chống dịch Covid-19

KHÁNH LINH | 27/02/2020 - 23:57

(QNO) - Chiều 27.2, tại TP.Hội An, Sở VH-TT&DL phối hợp với Sở Y tế và UBND TP.Hội An tiến hành phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp lưu trú trên địa bàn Hội An cách thức phòng chống và xử lý tình huống khi có du khách nghi nhiễm bệnh Covid-19.