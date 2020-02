Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chúc tết các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đêm giao thừa (clip)

(QNO) - Chiều và tối 24.1 (30 tết), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, lãnh đạo các sở ngành đến thăm, động viên và chúc tết các đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà tại Bệnh viện Phụ sản - nhi Quảng Nam. Ảnh: PHAN VINH

Tại Bệnh viện Phụ sản - nhi Quảng Nam, đại diện lãnh đạo bệnh viện thông tin, hiện tại đơn vị tiếp nhận và điều trị nội trú cho 190 bệnh nhi, trong đó có 70 bệnh nhi nhập viện trong ngày 24.1. Trước tình hình này, bệnh viện đã tăng cường y bác sĩ, cán bộ nhân viên túc trực để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời chuẩn bị những điều kiện cần thiết để bệnh nhi và người nhà đón tết cổ truyền tại bệnh viện một cách chu đáo.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà người nhà bệnh nhi. Ảnh: PHAN VINH

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh, từ đầu tháng 12.2019, đơn vị đã triển khai nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh. Ảnh: PHAN VINH

Thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ, thời gian qua Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đã kịp thời phát hiện và xử lý 70 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Qua đó đã tạo được những chuyển biến tích cực trong đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao nhận thức cho nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ chiến sĩ tập trung chuyên môn, giữ vững trật tự an toàn giao thông dịp tết. Ảnh: PHAN VINH

Đoàn còn đến thăm, động viên và chúc tết tại Trạm phát sóng An Hà (Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam); chúc tết công nhân của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam đang làm việc tại chợ Tam Kỳ.

Clip Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm, chúc tết các đơn vị:

Your browser does not support the video tag.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chúc tết cán bộ, nhân viên Trạm phát sóng An Hà. Ảnh: PHAN VINH

Tại các đơn vị đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực mà các đơn vị đạt được trong thời gian qua; đồng thời ghi nhận những cố gắng của các y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ, người lao động đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong thời khắc giao thừa.

Đoàn công tác động viên công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam. Ảnh: PHAN VINH

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng đề nghị các đơn vị phải tập trung chuyên môn, không được chủ quan, đặc biệt là tình hình an ninh chính trị và dịch bệnh corona đang bùng phát ở Trung Quốc thời điểm này.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường lì xì tết cho công nhân môi trường. Ảnh: PHAN VINH

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường gửi lời chúc sức khỏe và tặng quà động viên các cá nhân thực hiện nhiệm vụ đêm giao thừa.