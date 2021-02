Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Nam Trà My

Chiều 23.2, nhân chuyến công tác tại Nam Trà My, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường có buổi kiểm tra, làm việc với lãnh đạo huyện Nam Trà My về công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020.

Năm 2020, Nam Trà My là một trong số địa phương miền núi của tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ với hàng chục người chết và mất tích, cùng hàng trăm ngôi nhà bị sụp đổ, hư hại. Đến nay, bên cạnh hỗ trợ khắc phục toàn bộ 769 ngôi nhà bị tốc mái, đảm bảo ổn định nhà ở cho người dân, chính quyền địa phương còn huy động nguồn lực xây dựng khu tái định cư tại xã Trà Leng và xã Trà Vân, giúp người dân có nhà ở trước Tết Nguyên đán; đồng thời nỗ lực hoàn thiện công trình phục vụ dân sinh tại các khu dân cư này, đảm bảo mọi điều kiện để người dân ổn định cuộc sống lâu dài...

Lãnh đạo huyện Nam Trà My kiến nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong triển khai một số dự án trọng điểm về giao thông trên địa bàn huyện, như: nâng cấp quốc lộ 40B; triển khai thi công các tuyến đường Trà My - Phước Thành (Phước Sơn), Măng Lùng - Đắc G’lây (Kon Tum)… giúp kết nối giao thông đồng bộ, tạo liên kết vùng, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương miền núi; hỗ trợ kinh phí giúp huyện thực hiện sắp xếp dân cư tại các khu dân cư cấp thiết nhằm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; kéo dài cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh, quế Trà My và các loại cây dược liệu bản địa giai đoạn 2021 - 2025...

Kết luận tại buổi làm việc, bên cạnh đánh giá cao trách nhiệm và nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai của huyện Nam Trà My, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường biểu dương tinh thần đoàn kết cộng đồng, cùng nhau vượt qua khó khăn của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Đồng thời nhấn mạnh, trong đại dịch Covid-19, đồng bào Nam Trà My đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân cả nước; trong bão lũ, tinh thần đoàn kết càng được phát huy, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm “4 tại chỗ” của lực lượng cứu hộ.

Đồng chí Phan Việt Cường lưu ý, thời gian tới, Nam Trà My cần tiếp tục chăm lo xây dựng hoàn thiện nhà ở cho những hộ bị ảnh hưởng do thiên tai; đầu tư điện, nước sinh hoạt, đặc biệt là sớm phục hồi đất sản xuất, ổn định đời sống cho người dân.