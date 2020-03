Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống Covid-19

* Dừng các hoạt động vui chơi, giải trí để ứng phó dịch Covid-19

(QNO) - Ngày 13.3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động vui chơi, giải trí tại phố đi bộ ở Hội An phải tạm dừng để ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Q.T

Chỉ thị yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phát huy trách nhiệm người đứng đầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30.1.2020, Điện của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 7.3.2020; các Chỉ thị số 05/CT-TTg, 06/CT-TTg, 10/CT-TTg, 11/CT-TTg, 13/CT-TTg, các Công điện số 121/CĐ-TTg, 156/CĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ VH-TT&DL, các bộ, ban ngành liên quan và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam; tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chủ động, quyết liệt ứng phó trong mọi tình huống, không lơ là, chủ quan, đảm bảo đủ các điều kiện để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Mỗi địa phương phải chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị tối thiểu một khu cách ly tập trung ngoài trung tâm y tế với quy mô từ 30 giường trở lên.

Theo chức năng, thẩm quyền, tập trung chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tham quan, vui chơi, giải trí, biểu diễn văn hóa - nghệ thuật, thi đấu TD-TT tại các khu, điểm du lịch; các hoạt động phố đi bộ, phố đêm; hoạt động của các vũ trường, karaoke, massage; các hoạt động vận chuyển khách tham quan trên sông nước.

Yêu cầu tất cả khách du lịch phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo quy định pháp luật hiện hành. Khuyến cáo và tiến đến yêu cầu bắt buộc tất cả các du khách phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ khách du lịch đến Quảng Nam, xử lý nghiêm khắc nhất các hành vi không khai báo, khai báo không trung thực tại các cơ sở lưu trú. Đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi thẻ hướng dẫn viên nếu để các thành viên trong đoàn không chấp hành các quy định pháp luật về phòng chống dịch bệnh mặc dù đã được cơ quan chức năng đã nhắc nhở. Chấm dứt việc cho các công ty lữ hành đưa khách đến địa phương nếu có thái độ thiếu hợp tác trong cung cấp kịp thời thông tin du khách trong vòng 90 phút sau khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Triển khai khẩn trương việc khai báo y tế toàn dân trên địa bàn khi có yêu cầu. Xây dựng cụ thể phương án cách ly theo diện hẹp và diện rộng trên địa bàn, cụ thể bằng sơ đồ.

Tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại các khu công cộng đông người, các địa điểm nghi ngờ hoặc có nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh, các khu cách ly tập trung, cách ly tại cơ sở lưu trú, gia đình.

Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện, người đứng đầu cơ sở y tế ban hành kịp thời quyết định cách ly y tế theo đúng quy định tại Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30.9.2010, trường hợp không chấp hành phải thực hiện cưỡng chế. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý cách ly tập trung và cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định 344/QĐ-BYT và 345/QĐ-BYT ngày 7.2.2020.

Cấp ủy, chính quyền địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong vận động nhân dân tại các khu dân cư tích cực tham gia công tác phòng chống dịch và phản ảnh các thông tin cần thiết từ thực tiễn đến các cơ quan chức năng.

Chỉ thị yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND TP.Hội An, UBND các huyện, thị xã, thành phố khảo sát, sẵn sàng các phương án hạn chế giao thông (từng phần và toàn bộ), kiểm soát vệ sinh y tế đối với người và các phương tiện lưu thông ra, vào Hội An và những địa bàn trọng điểm theo từng cấp độ dịch bệnh.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT&DL, các ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai quyết liệt các biện pháp giám sát, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh; tổ chức cách ly y tế, cách ly tập trung, cách ly tại cơ sở lưu trú phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, không để lây nhiễm, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang làm việc tại các khu cách ly tập trung. Triển khai ngay phương án điều động y, bác sĩ tăng cường cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), TP.Hội An và các địa bàn trọng điểm, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch; chuẩn bị sẵn sàng và xây dựng kế hoạch huy động, sử dụng cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện, vật tư y tế đảm bảo ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh; cập nhật kịp thời và phổ biến nhanh đến các tổ chức, cá nhân có liên quan về các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Bộ Y tế.

Tiểu ban truyền thông, Sở Thông tin và truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19; thường xuyên cập nhật các thông điệp, tài liệu truyền thông về phòng chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội...; phát hành thông cáo báo chí (có nội dung tóm tắt ngắn gọn bằng tiếng Anh) vào lúc 8 giờ và thông tin trả lời báo chí vào lúc 17 giờ hàng ngày về tình hình dịch bệnh để người dân, du khách nắm rõ, phối hợp, hợp tác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, không hoang mang, lo lắng. Xây dựng trang tin điện tử của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp tỉnh, kết nối với các Ban chỉ đạo cấp huyện để đăng tin và cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương, các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn Quảng Nam; vận hành chuyên mục “Hỏi - đáp với nhân dân”. Sở Thông tin và ruyền thông theo dõi xử phạt nghiêm khắc các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thông tin, báo chí.

Công an tỉnh chỉ đạo công an huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chức năng tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các địa phương trong công tác phòng chống dịch, nhất là tại các địa điểm cách ly y tế, cách ly tập trung, cách ly tại cơ sở lưu trú, tránh tình trạng người thuộc diện cách ly trốn ra ngoài tiếp xúc với cộng đồng. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin xuyên tạc, không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các địa phương đảm bảo công tác lễ tân, lãnh sự và phiên dịch trong phòng chống dịch; phối hợp hỗ trợ lực lượng y tế, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh trong công tác biên, phiên dịch đối với du khách nước ngoài tại các điểm cách ly. Thực hiện các thủ tục về lãnh sự, ngoại giao đối với các trường hợp người nước ngoài bị áp dụng biện pháp cách ly theo quy định. UBND TP.Hội an sử dụng lực lượng hướng dẫn viên của Trung tâm Văn hóa thể thao du lịch để hỗ trợ cho Sở ngoại vụ.

Sở VH-TT&DL theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công an tỉnh xây dựng kế hoạch lưu trú an toàn đối với khách du lịch quốc tế ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh; tham mưu, đề xuất các giải pháp cụ thể, hữu hiệu để kịp thời góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch; phối hợp Hiệp hội Du lịch xây dựng Chương trình hành động phục hồi và phát triển ngành du lịch tỉnh Quảng Nam trong năm 2020 - 2021.

Hiệp hội Du lịch cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh để triển khai kịp thời đến các doanh nghiệp; kêu gọi doanh nghiệp, các thành viên trong hiệp hội nêu cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng, hợp tác với các ban ngành và chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chủ trương nêu tại chỉ thị này; phối hợp với lực lượng chức năng trong việc tổ chức chu đáo các khu cách ly tập trung, khu lưu trú an toàn cho khách du lịch.

Đối với người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch, chỉ thị yêu cầu tăng cường trách nhiệm tham gia cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ổn định xã hội.

Chủ động, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại nơi kinh doanh, xem đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong tình hình hiện nay; cập nhật chỉ đạo của các cấp, các ngành, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về công tác phòng chống dịch để triển khai thực hiện. Xây dựng kế hoạch và kịch bản chi tiết phòng chống dịch tại nơi kinh doanh ứng với từng cấp độ dịch bệnh.

Thực hiện nghiêm việc khai báo khách hàng ngày tại các cơ sở lưu trú, kê khai lộ trình khách du lịch mới đến, cung cấp thông tin cho cơ quan y tế, các cơ quan chức năng và địa phương liên quan. Thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của khách lưu trú tại cở sở, nếu phát hiện có dấu hiệu sức khỏe phải báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp có đối tượng thuộc diện phải cách ly, nếu đã xác định rõ, cần phải thực hiện cách ly ngay (cả du khách và nhân viên) đồng thời báo cho cơ quan y tế theo đường dây nóng và chủ động xác định danh sách những người tiếp xúc gần, những người tiếp xúc với người tiếp xúc gần.

Chuẩn bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn để khách du lịch vệ sinh và đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Gửi thông báo, khuyến cáo về tình hình dịch bệnh tại Quảng Nam cho du khách đã đặt booking (đặt dịch vụ) để du khách nắm thông tin và quyết định chuyến đi, tránh tình trạng khách đến nhưng doanh nghiệp không đáp ứng dịch vụ hoặc ngừng cung cấp dịch vụ; chú ý bảo vệ hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp, của điểm đến Hội An, Quảng Nam trong suốt thời gian dịch bệnh.

Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc quản lý người cách ly tại cơ sở lưu trú và yêu cầu nhân viên cách ly nghiêm túc tại gia đình (nếu có), trường hợp vi phạm phải kiên quyết ngừng tuyển dụng.