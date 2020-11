Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Bắc Trà My, Hiệp Đức

(QNO) - Hôm nay 20.11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đại biểu Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội; Phan Thái Bình - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có các buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tại xã Trà Đốc (Bắc Trà My), Phước Trà (Hiệp Đức).

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Trà Đốc. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO

Đại biểu Nguyễn Đức Hải đã thông tin đến cử tri các địa phương về nội dung Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái; kinh tế - xã hội trong nước bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; bão lũ, sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề về người và của tại các tỉnh miền Trung. Quốc hội đã thảo luận, đưa ra các giải pháp để cùng Chính phủ nỗ lực phục hồi kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Kỳ họp thứ 10 đã thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến 4 dự án luật; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng…

Tại các buổi tiếp xúc cử tri xã Trà Đốc và Phước Trà, cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan đến chế độ hỗ trợ cho học sinh mẫu giáo ở miền núi; đầu tư hạ tầng giao thông, y tế, trường học. Cử tri cũng mong muốn Quốc hội, Chính phủ quan tâm hơn đến công tác bảo vệ rừng, tái định cư và quy hoạch sản xuất để phát triển kinh tế ổn định; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tệ nạn xã hội.

Kho bạc Nhà nước hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO

* Dịp này, Kho bạc Nhà nước trao tặng 3 huyện Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My 150 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai. Đại biểu Nguyễn Đức Hải cũng tặng 30 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai tại 3 huyện này.