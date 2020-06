Động lực từ thi đua

Chặng đường 5 năm (2015 - 2019) phát triển kinh tế - xã hội của huyện Núi Thành ghi dấu nhiều đóng góp của phong trào Thi đua yêu nước trên địa bàn. Diện mạo của quê hương cùng những kỳ vọng trên chặng đường mới đang từng ngày được vun đắp, bằng sức lan tỏa của các điển hình trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Nguyễn Văn Mau trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình của phong trào thi đua. Ảnh: C.Đ

Nhiều điểm sáng

Được đánh giá tiếp tục có nhiều khởi sắc, 5 năm qua, phong trào Thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Núi Thành đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy các lĩnh vực. Những phong trào thi đua rộng khắp trên lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh từ cơ sở đến cấp huyện được các ngành quan tâm chỉ đạo, đã tạo hiệu ứng khích lệ mỗi người dân khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hàng loạt gương điển hình xuất hiện tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

Là một trong những tập thể tiêu biểu của phong trào thi đua trên lĩnh vực sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, hoạt động của Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp An Phú (xã Tam Xuân 2) ngày càng ổn định, mang lại hiệu quả cao. Qua 40 năm hình thành và phát triển, HTX thu hút sự tham gia của hơn 1.500 hộ, với tổng diện tích đất nông nghiệp hơn 800ha. Với hơn 500ha đất lúa, màu và hơn 109ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, quy mô hoạt động của HTX đã mở rộng ra các lĩnh vực gồm dịch vụ thủy lợi nội đồng, bảo vệ thực vật, làm đất, cung ứng vật tư nông nghiệp và liên kết sản xuất hàng hóa.

Tổng kết 5 năm phong trào Thi đua yêu nước, UBND huyện Núi Thành đã trao tặng 1.573 giấy khen cho tập thể, 1.789 giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào. Đặc biệt, UBND huyện đã tặng 239 giấy khen “Giải thưởng khuyến học Võ Chí Công” cho học viên, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập. Tại hội nghị, UBND huyện Núi Thành thừa ủy quyền trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Văn phòng HĐND - UBND huyện; Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Mỹ Đông; Bằng khen của UBND tỉnh cho nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc…

Ông Đỗ Vạn Thống - Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX cho biết, việc tranh thủ các chính sách hỗ trợ, thu hút cán bộ trẻ, đầu tư một số công trình đã giúp hoạt động HTX ngày càng hiệu quả. “Hàng năm, HTX luôn hoàn thành 100% các khoản thuế cho Nhà nước và các chế độ phúc lợi đối với cán bộ, người lao động. Tập thể HTX cũng tích cực chia sẻ với hoạt động công ích ở địa phương. Doanh thu bình quân của HTX hàng năm đạt hơn 3,3 tỷ đồng” - ông Thống cho hay.

Ở lĩnh vực an ninh - quốc phòng, Công an Núi Thành là tập thể đi đầu trong phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ làm tốt các mặt công tác và tăng cường sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh toàn dân, đơn vị đã tham mưu giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, không để bị động, bất ngờ. Những nỗ lực này đã góp phần quan trọng cùng toàn huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI (2015 - 2020).

Chuyển biến mạnh mẽ

Theo ông Nguyễn Văn Mau - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, thực hiện Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện, suốt chặng đường 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các hội đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Thông qua các phong trào thi đua, mọi mặt, mọi lĩnh vực đều có những khởi sắc, là động lực quan trọng cho phát triển của huyện trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung phát động, tổ chức triển khai tốt phong trào thi đua trong lực lượng đảng viên, cán bộ công chức, chiến sĩ, nhân dân để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch trên các lĩnh vực.

“Tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt hơn 61.574 tỷ đồng, riêng năm 2019 đạt hơn 74.280 tỷ đồng; trong đó công nghiệp, xây dựng chiếm 89,2%, thương mại dịch vụ chiếm gần 7%. Điểm nhấn đáng chú ý là toàn huyện đã thu hút được 181 dự án với tổng mức đầu tư hơn 46.430 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn này đạt hơn 43.700 tỷ đồng, với mức tăng bình quân 14,17%/năm” - ông Mau thông tin.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Mau, qua các phong trào thi đua, nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng đã được đúc kết, là nền tảng để tiếp tục phát huy hiệu quả của hoạt động này trong chặng đường tiếp theo.

“Thời gian đến, phong trào Thi đua yêu nước ở Núi Thành sẽ tập trung cho mục tiêu phấn đấu đưa kinh tế huyện có những bước phát triển nhanh, bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp và trở thành huyện công nghiệp... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng sẽ được chú trọng phát triển, nâng cao đời sống người dân, hướng đến một vị thế xứng tầm hơn của Núi Thành” - ông Nguyễn Văn Mau nhấn mạnh.