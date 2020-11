Huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) tặng quà người dân Núi Thành

(QNO) - Sáng 6.11, đoàn công tác huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) do ông Mai Nhữ Thắng - Bí thư Huyện ủy dẫn đầu đến thăm và tặng quà người dân bị thiệt hại do bão lũ tại huyện Núi Thành.

Lãnh đạo huyện Núi Thành báo cáo đến đoàn công tác huyện Triệu Sơn về tình hình thiệt hại do bão số 9 gây ra trên địa bàn. Thay mặt đoàn, ông Mai Nhữ Thắng - Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn gửi lời thăm hỏi, chia sẻ đến cán bộ và nhân dân huyện Núi Thành về những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra. Đồng thời trao 100 triệu đồng và nhiều phần quà cho người dân huyện Núi Thành bị thiệt hại do bão lũ.