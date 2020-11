Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX: Bổ sung mỏ đất và điều chỉnh các dự án đô thị

Tại Kỳ họp thứ 18 vừa diễn ra hôm qua 2.11, HĐND tỉnh đã thông qua nhiều dự án phát triển đô thị và bổ sung mỏ khoáng sản phục vụ vật liệu xây dựng thông thường.

Dự án khu dân cư Vịnh An Hòa 1 và Vịnh An Hòa 2 đang điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất. Ảnh: T.N

Cần thiết bổ sung mỏ khoáng sản

Theo Sở Xây dựng, việc sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét bổ sung điểm mỏ đất san lấp tại thôn An Lợi Tây, xã Đại Nghĩa (Đại Lộc) vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây thông thường tỉnh giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do phạm vi diện tích điểm mỏ không ảnh hưởng đến đất quốc phòng, không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản theo quy định, đồng thời để giải quyết nhu cầu vật liệu xây dựng cho địa phương.

Điểm mỏ đất san lấp tại thôn thôn An Lợi Tây (xã Đại Nghĩa) có diện tích 7ha, khối lượng dự kiến khoảng 2 triệu mét khối. Thêm vào đó, tại huyện Đại Lộc có 13 dự án phát triển nhà ở thương mại đã được UBND tỉnh phê duyệt trong kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2020 với tổng diện tích khoảng 549ha. Ngoài ra, các dự án giao thông, san lấp mặt bằng các cụm công nghiệp đang triển khai trên địa bàn cần khối lượng đất khoảng hơn 10 triệu mét khối.

Ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh cho rằng, nhu cầu bổ sung quy hoạch mỏ khoáng sản đất san lấp trên địa bàn huyện Đại Lộc là cần thiết, nhằm đáp ứng cho quá trình đầu tư phát triển hạ tầng, dự án đô thị, khu dân cư.

Theo Luật Khoáng sản, sau khi HĐND tỉnh thông qua nghị quyết, mỏ đất san lấp sẽ thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Các ngành chức năng tổ chức lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm, sử dụng công nghệ tiên tiến để thăm dò, khai thác; doanh nghiệp thực hiện ký quỹ phục hồi môi trường, cam kết hoàn thổ phục hồi môi trường, lấy ý kiến của người dân đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành trước khi cấp phép khai thác. Các ngành chức năng của tỉnh ngoài giám sát việc khai thác đúng các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo môi trường của doanh nghiệp, còn kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản những điểm mỏ đã cấp phép khai thác.

Cắt giảm diện tích phân lô bán nền

Dự án khu đô thị Mỹ Gia tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn) được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 8.5.2020 trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để đảm bảo phù hợp với quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, chủ đầu tư đã điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết (1/500), được UBND tỉnh phê duyệt ngày 13.8.2020, dẫn đến làm thay đổi cục bộ cơ cấu sử dụng đất của dự án. Việc điều chỉnh dự án của chủ đầu tư để đáp ứng các quy định của pháp luật.

Theo Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, nội dung điều chỉnh cục bộ cơ cấu sử dụng đất của dự án không biến động lớn (giảm diện tích đất công trình công cộng 234m2, đất ở phân lô liền kề diện tích 73m2; tăng diện tích đất 3 công viên cây xanh 234,3m2, đất hạ tầng kỹ thuật 72,7m2) và không làm thay đổi tổng diện tích đất sử dụng của dự án.

Trong khi đó, 2 dự án xây dựng nhà ở tại khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1, Vịnh An Hòa 2 (Núi Thành) đã thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và đang triển khai thi công phần hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, HĐND tỉnh cho biết, trong quá trình thực hiện 2 dự án, cần phải bổ sung các lô đất phục vụ tái định cư. Theo đó, dự án Vịnh An Hòa 1 phải giảm đất ở chia lô để bố trí 30 lô đất ở tái định cư; dự án Vịnh An Hòa 2 giảm đất ở chia lô để bố trí 60 lô đất ở tái định cư. Việc điều chỉnh lại khu đất chuyên gia, dẫn đến phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch, làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất của dự án so với nội dung đã chấp thuận chủ trương đầu tư trước đó. HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh quy mô, cơ cấu sử dụng đất và phương án tiêu thụ sản phẩm của dự án; đồng thời yêu cầu cả hai dự án phải đảm bảo tiến độ thực hiện.

Với các dự án phát triển nhà ở, đô thị được HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp lần này, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đã rà soát kỹ càng năng lực tài chính của chủ đầu tư, theo dõi tiến độ triển khai dự án. Sở Xây dựng và các ngành liên quan giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án, huy động vốn; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, chuyển nhượng dự án trái phép; chỉ đạo chặt chẽ công tác thẩm định, định giá đất, đảm bảo phù hợp với giá thị trường.