Nhiều địa phương tổ chức kỳ họp HĐND cấp huyện

(QNO) - Ngày 9.7, HĐND các huyện Duy Xuyên, Tiên Phước, Hiệp Đức tổ chức kỳ họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Theo báo cáo tại kỳ họp HĐND huyện Duy Xuyên, vụ đông xuân vừa qua toàn huyện gieo sạ hơn 3.502ha lúa và năng suất bình quân ước đạt 64,5 tạ/ha, tăng 2,5 tạ/ha so với vụ đông xuân năm trước. Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên từ đầu năm 2020 đến nay hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Duy Xuyên gặp nhiều khó khăn. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 1.815 tỷ đồng, bằng 73,77% so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt, lượng khách du lịch đến tham quan chỉ đạt 95.262 lượt, bằng 45% so với cùng kỳ năm ngoái... (HOÀI NHI)

* Sáu tháng đầu năm, toàn huyện Tiên Phước sản xuất vụ đông xuân đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năng suất lúa đạt 52,5 tạ/ha, chuyển đổi gần 60ha ruộng kém hiệu quả sang trồng cây trồng cạn.

Huyện phân bổ kinh phí hơn 10 tỷ đồng để thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Xây dựng đề án vùng sản xuất tập trung liên xã Tiên Châu - Tiên Hà với 480ha. Tổng đàn gia súc đạt hơn 24 nghìn con, đàn gia cầm hơn 340 nghìn con. Huyện hỗ trợ xây dựng mô hình gà sinh sản tại xã Tiên Lộc và heo sinh sản tại Tiên Lãnh; trồng mới 336ha rừng gỗ lớn, khai thác hơn 130 nghìn tấn gỗ rừng trồng tạo nguồn thu hơn 100 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 82 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ. Toàn huyện đạt 233 tiêu chí nông thôn mới, bình quân 16,64 tiêu chí/xã; khuyến khích 10 chủ thể tham gia Chương trình OCOP năm 2020 đối với 11 sản phẩm. (PHẠM HOÀNG - NGUYỄN HƯNG)

* Theo báo cáo tại kỳ họp HĐND huyện Hiệp Đức, 6 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt hơn 8.000 tấn, đạt 102% kế hoạch. Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt hơn 330 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Đến nay, bình quân đạt 13,8 tiêu chí nông thôn mới/xã, trong đó có 6 xã đã đạt chuẩn. Về xây dựng cơ bản, từ đầu năm đến nay toàn huyện khởi công mới 37 công trình xây dựng cơ bản; trong đó có nhiều công trình lớn mang tính đột phá, liên kết vùng như cầu Sông Khang, cầu Ồ Ồ, đặc biệt cây cầu Trà Linh đã hoàn thành nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thu phát sinh kinh tế 6 tháng đầu năm tăng gần 40% so với cùng kỳ.

Kỳ họp cũng bầu bổ sung nhân sự HĐND và bầu bổ sung thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. (LINH NHI)