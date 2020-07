Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng tiếp công dân: Chia sẻ những bức xúc của người dân

(QNO) - Ngày 21.7, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng tiếp công dân định kỳ tháng 7. Cùng dự có đại diện các sở, ban ngành của tỉnh và địa phương liên quan.

Bà Trương Thị Kỷ và Trương Thị Ánh Ngọc trình bày vụ việc bị kẻ xấu phá hoại rẫy nhưng không được giải quyết. Ảnh: X.P

Theo trình bày của bà Trương Thị Kỷ và Trương Thị Ánh Ngọc (xã Tam Lộc, Phú Ninh), ngày 24.10.2019 có gửi đơn đến Công an huyện Phú Ninh tố cáo kẻ xấu chặt phá rẫy keo lá tràm 2 năm tuổi của mình tại khu vực đồi Dương Thùng (xã Tam Lộc). Công an huyện đã vào cuộc, sau đó thông báo cho biết ngày 24.12.2019 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “hủy hoại tài sản”. UBND huyện cũng có văn bản chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ. Tuy nhiên, ngày 25.4.2020, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra - Thượng tá Trần Thế Hùng ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án nhưng lại không thông báo cho bà Kỷ, bà Ngọc biết.

Bà Kỷ và bà Ngọc cũng khiếu nại việc địa phương chưa thanh toán tiền khoán quản lý, bảo vệ rừng cho mình từ năm 2018 đến nay, không giải quyết việc cho thuê đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng chia sẻ những việc xảy ra đối với công dân Trương Thị Kỷ và Trương Thị Ánh Ngọc. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, trong đó đại diện UBND huyện, Công an huyện Phú Ninh và xã Tam Lộc không tham gia cuộc họp, nên chưa thể trả lời rõ. Để giải quyết sự việc, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho huyện Phú Ninh sớm xem xét, trả lời cho công dân và báo cáo UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng lắng nghe ông Vũ Đức Dục trình bày sự việc. Ảnh: X.P

Ông Vũ Đức Dục (phường Sơn Phong, Hội An) đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thửa đất có diện tích 997m2 tại khối phố Phong Thiện, phường Sơn Phong) từ năm 2004 song đến nay vẫn chưa được cấp. Đại diện lãnh đạo chính quyền TP.Hội An, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An “xin lỗi vì sự chậm trễ” và cho biết năm 2020 sẽ tập trung giải quyết những vướng mắc.

Ông Nguyễn Huy (phường Cẩm An, Hội An) cho biết đây là lần thứ 7 tham gia buổi tiếp dân của tỉnh và mong muốn duy nhất là “giải quyết dứt điểm, hoặc cấp phép làm nhà hoặc giải tỏa để gia đình đi nơi khác sau 14 năm chờ đợi”. Nhà ở ông Huy nằm trong dự án đường Lê Phan và vệt 20m đường Lạc Long Quân nhưng từ năm 2006 đến nay vẫn chưa động tĩnh gì.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An trả lời các kiến nghị của người dân tại buổi tiếp công dân. Ảnh: X.P

Ông Nguyễn Thế Hùng thông tin đường du lịch ven biển quy hoạch từ năm 2013 với vệt cây xanh 20m, có 24 hộ dân phải giải tỏa trước, trong đó có hộ ông Nguyễn Huy (trong tổng số 41 hộ). Tuy nhiên, do quỹ đất tái định cư khó khăn, kinh phí đền bù không đủ nên thành phố đề nghị tỉnh điều chỉnh, cho người dân ở lại. Đồng thời cho phép xây dựng nhà ở với quy mô không quá 2 tầng, khoảng lùi xây dựng 5m trong thời gian chưa thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng chia sẻ những bức xúc của người dân và cho rằng để công dân chờ đợi như vậy là quá lâu. Yêu cầu TP.Hội An khẩn trương xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định cho ông Vũ Đức Dục. Riêng trường hợp của ông Nguyễn Huy, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp giải quyết nên chờ thông báo kết luận để biết kết quả.