Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác bảo tồn phố cổ Hội An

(QNO) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc rà soát các di sản đã được UNESCO công nhận để xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng thí điểm, chiều nay 21.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác có chuyến khảo sát thực tế đô thị cổ Hội An. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đón tiếp đoàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khảo sát phố cổ Hội An. Ảnh: K.L

TP.Hội An hiện có 1.438 di tích các loại, bao gồm 28 di tích cấp quốc gia và 47 di tích cấp tỉnh. Riêng khu phố cổ có 1.130 di tích, trong đó có 9 di tích đơn lẻ được xếp hạng quốc gia, 5 di tích cấp tỉnh.

Dù được đánh giá khá thành công trong công tác bảo tồn, quản lý, song do đặc thù là di tích sống, phần lớn nhà cửa thuộc sở hữu của tư nhân và tập thể nên khu phố cổ cũng thường xuyên đối diện với nhiều nguy cơ, thách thức từ tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai; tình trạng xuống cấp và mua bán các di tích thuộc sở hữu tư nhân, đặc biệt nguy cơ cháy nổ. Trong điều kiện hạn hẹp về kinh phí, Quảng Nam cũng như TP.Hội An gặp không ít khó khăn nếu không có sự quan tâm, hỗ trợ về cơ chế, chính sách từ Chính phủ và các bộ ngành liên quan. Địa phương mong muốn Hội An phải có cơ chế đặc thù.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra di tích Chùa Cầu. Ảnh: K.L

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, bảo vệ di tích phố cổ, nhất là công tác phòng cháy chữa cháy rất quan trọng nên TP.Hội An phải hết sức chú ý. Phó Thủ tướng cũng gợi ý tỉnh cần nghiên cứu nhiều hình thức để có cơ chế và nguồn kinh phí đầu tư từ các bộ ngành Trung ương. Cụ thể, Quảng Nam có thể làm văn bản trình các bộ ngành liên quan và Thủ tướng xem xét, ứng vốn đầu tư đối với công trình hạ tầng, mang tính cấp thiết như dự án phòng cháy chữa cháy khu phố cổ, trùng tu di tích Chùa Cầu… ngay trong năm nay; đảm bảo bảo tồn tốt nhất các Di sản văn hóa thế giới của Quảng Nam, nhất là đô thị cổ Hội An.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khảo sát phố cổ Hội An: