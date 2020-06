Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang thăm Báo Quảng Nam

(QNO) - Sáng nay 15.6, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2020), đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Bùi Trường Giang - Phó Trưởng ban làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng cán bộ, viên chức và người lao động cơ quan Báo Quảng Nam. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương thăm cơ quan Báo Quảng Nam nhân dịp 21.6. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC



Báo cáo với đoàn công tác, nhà báo Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam cho biết, hằng năm Báo Quảng Nam xuất bản trung bình 285 kỳ báo in, các ấn phẩm báo in đăng tải trung bình hơn 5.500 bài, 2.700 tin, 75 chuyên đề và loạt bài nhiều kỳ. Song hành với phát triển báo in, từ tháng 1.2016, Báo Quảng Nam điện tử ra đời, là tờ báo điện tử duy nhất của Quảng Nam đến thời điểm hiện nay. Báo Quảng Nam chú trọng phát triển theo chiều rộng, đảm bảo yêu cầu thông tin nhanh nhạy, kịp thời và phục vụ đa dạng đối tượng bạn đọc thông qua truyền thông đa phương tiện, đa ngôn ngữ với nhiều loại hình, thể loại, thể tài báo chí. Trong 2 năm 2016 và 2018, Báo Quảng Nam vinh dự được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và tri ân đến các thế hệ người làm báo xứ Quảng đã góp sức vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đề nghị, thời gian đến đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Quảng Nam cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ đại hội đảng các cấp.

Ông Bùi Trường Giang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi thăm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC



Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang cho biết đã dành thời gian tìm hiểu về Báo Quảng Nam và cũng được biết Báo Quảng Nam có bề dày truyền thống đã 90 năm, trưởng thành vững vàng. Trong thời đại làm báo công nghệ, Báo Quảng Nam cần phát triển mạnh kênh báo điện tử, bởi chỉ có báo điện tử mới cạnh tranh thông tin nhanh so với mạng xã hội. Ông Bùi Trường Giang lưu ý Báo Quảng Nam cần phản ánh chân thực, đầy đủ việc thực hiện các chính sách quốc kế dân sinh trên địa bàn tỉnh. Trong thời đại mạng xã hội lấn át, báo chí cần lấy tích cực chống tiêu cực, lấy chân thực lấn át lại các luận điệu giả dối, xuyên tạc. Báo điện tử cần được đầu tư mạnh từ đội ngũ đến kỹ thuật, giao lưu nghiệp vụ để trở thành kênh tuyên truyền hiệu quả.

Ngoài ra cũng cần chăm lo bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, cán bộ về chuyên môn nghiệp vụ trong môi trường truyền thông mới. Một tờ báo đảng ở địa phương như Quảng Nam cần phải hiện đại, làm chủ công nghệ, truyền tải hiệu quả các thông tin qua trang điện tử, tận dụng ưu thế của mạng xã hội để làm báo. Đời sống cán bộ, phóng viên trong nền kinh tế thị trường cũng cần được chăm lo, để các thế hệ làm báo ở Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống, xứng đáng với niềm tin của nhân dân dành cho cơ quan báo Đảng.