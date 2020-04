Phòng chống dịch Covid-19: Hội An kiểm soát chặt địa bàn

Từ khi thực hiện cách ly toàn xã hội, từ ven biển, nông thôn, nội thị đến khu vực cửa ngõ, giáp ranh ở Hội An được thành phố chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với tình hình.

Chốt chặn khai báo y tế ở các tuyến cửa ngõ vào Hội An. Ảnh: L.H

Quản lý tốt khu vực ven biển và nội thị

Hiện nay, trong khu phố cổ Hội An hầu như không còn du khách ghé qua. Nhưng chính quyền các địa phương vẫn phải tăng cường quản lý, đề phòng khách vãng lai, ngẫu nhiên xuất hiện hoặc các quán cà phê nhỏ, chưa tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh.

Ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND phường Minh An cho biết, đến ngày 7.4 chỉ có 1 du khách nước ngoài, 1 khách Việt đang lưu trú dài hạn tại địa bàn, các cở sở lưu trú khác đều dừng đón khách. Riêng những trường hợp du học hoặc ở các tỉnh, thành khác về, địa phương đã thông báo đến từng hộ dân, nhân dân rất chú tâm và trách nhiệm, những người ở xa về đều tự giác khai báo y tế để phường ra quyết định cách ly tại nhà diện F2. Những trường hợp không tự báo thì hàng xóm, láng giềng phát hiện, điện báo ngay. Đến nay địa phương đã cách ly tại nhà 15 trường hợp, trong đó có 7 người đã hết hạn cách ly. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục được cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định.

Trong khi đó, hai phường ven biển Cẩm An và Cửa Đại đã triển khai chốt chặn ở tất cả tuyến đường, ngõ hẻm dẫn ra biển. Các lực lượng bám chốt, thường xuyên trực cả ngày, không để người dân và du khách ra biển tắm, nghỉ mát như trước. Vì vậy, các bãi biển và nhà hàng ven biển Hội An đều vắng người.

Ông Ngô Tiến Dũng - Đội trưởng Đội bảo vệ trật tự và cứu hộ bãi tắm biển An Bàng (phường Cẩm An) cho biết: “3 giờ sáng chúng tôi đã có mặt, làm đến 7 giờ tối. Bãi tắm rộng cũng rất khó khăn. Nếu không có mặt, người dân sẽ ra bãi tắm nên chúng tôi phải trực 100% tại chốt, ngăn không cho người ra biển tắm”.

Kiểm soát cửa ngõ

Tại đầu cầu Cửa Đại, các lực lượng gồm công an, đoàn viên thanh niên, kiểm tra quy tắc thành phố cũng liên tục đón các phương tiện giao thông, đi từ hướng phía nam Hội An vào địa bàn. Người điều khiển và người ngồi trên xe đều xuống kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và khai báo y tế. Đây là một trong những cửa ngõ vào Hội An, lưu lượng phương tiện đông, hàng ngày có khoảng 600 phương tiện vào hoặc đi qua địa bàn. Khi có hiệu lệnh chốt chặn, người tham gia giao thông đều chấp hành.

Ngoài các chốt chặn của tỉnh, những ngày qua, TP.Hội An đã hình thành 3 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ vào địa bàn để kiểm tra lịch trình giao thông, thông tin y tế, sức khỏe của người từ nơi khác đến. Tại các xã phường, tùy tình hình, các địa phương cũng lập các chốt chặn để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài, không tập trung đông người.

Ở các xã phường giáp ranh với huyện Duy Xuyên và Điện Bàn, lực lượng chức năng tại các chốt chặn cũng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát địa bàn chặt chẽ. Tùy theo thực tế, các chốt chặn này có cách làm phù hợp, linh hoạt, đảm bảo.

Trung tá Trần Công Đức - Đội trưởng Đội CSGT, Công An TP.Hội An cho hay: “Số phương tiện vào hoặc đi qua Hội An rất đông, vì vậy cán bộ chiến sĩ cũng như tất cả anh em xử lý rất triệt để, cương quyết nhưng vẫn rất linh hoạt. Người nào đã khai báo y tế rồi thì chúng tôi xem hình ảnh chụp qua điện thoại, đo thân nhiệt, sát khuẩn, giải quyết cho người ta đi. Người nào khai báo tại đây, chúng tôi cũng nhắc chụp hình vào điện thoại để tránh mất thời gian ở chốt khác, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đảm bảo điều kiện cho người dân đi lại an toàn”.