Quan tâm đầu tư hệ thống nước sạch cho người dân Nông Sơn

(QNO) - Sáng nay 30.6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đại tá Lê Ngọc Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 có buổi tiếp xúc cử tri huyện Nông Sơn. Tham dự còn có đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Quang Khánh - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Nông Sơn. Ảnh: PHAN VINH

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại tá Lê Ngọc Hải thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác. Đồng thời thông tin về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên toàn quốc.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Nông Sơn:

Your browser does not support the video tag.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao công tác phòng chống dịch Covid-19 của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đến nay Việt Nam chưa có ca tử vong do dịch Covid-19.

Cử tri cũng phản ánh các vấn đề bức xúc trên địa bàn huyện như: thực trạng bồi lấp hơn 4ha diện tích đất canh tác ven sông Thu Bồn do lũ lụt vẫn chưa được cải tạo; vấn đề trồng rừng ở xã Ninh Phước ảnh hưởng đến nguồn nước chảy phục vụ sinh hoạt của người dân xã Quế Lâm.

Cử tri kiến nghị các vấn đề dân sinh đến ĐBQH. Ảnh: PHAN VINH

Bên cạnh đó, bất cập trong việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khiến các đơn vị y tế còn băn khoăn, gây khó khăn cho nhân dân. Tình trạng lấn chiếm, cơi nới đất rừng phòng hộ trên địa bàn Nông Sơn vẫn còn diễn biến phức tạp. Địa phương có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái nhưng những năm qua, ngành du lịch trên địa bàn huyện vẫn chưa được đầu tư mạnh.

Cử tri xã Quế Lâm phản ánh tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt. Ảnh: PHAN VINH

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bày tỏ phấn khởi khi nhận thấy hạ tầng được đầu tư khang trang, đường sá rộng rãi, đời sống người dân Nông Sơn có nhiều thay đổi.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHAN VINH

“Về các vấn đề cử tri phản ánh, yêu cầu cấp huyện và xã sớm triển khai xử lý dứt điểm, đặc biệt là vấn đề nước sinh hoạt cho người dân. Nhà nước phải nghiên cứu thực hiện, kêu gọi xã hội hóa vào đầu tư hệ thống nước sạch cho các xã vùng sâu của huyện Nông Sơn. Ngoài ra, địa phương cũng cần triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả các phương án bảo vệ rừng, nhanh chóng thực hiện các dự án trồng rừng gỗ lớn để mang lại hiệu quả cho người dân. Về vấn đề điện chiếu sáng đường quê thì cũng cần xem xét xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời” - đồng chí Phan Việt Cường nói.