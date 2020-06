Sôi nổi thi đua

Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua khơi dậy lòng nhiệt tình cách mạng và tính năng động sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh.

Phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” được thực hiện hiệu quả ở cơ sở. Ảnh: D.L

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được đánh giá là một trong những phong trào hiệu quả nhất thời gian qua. Tùy đặc thù theo lĩnh vực ngành nghề mà tên gọi và cách thức thực hiện phong trào thi đua khác nhau, song đều hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhằm góp phần thúc đẩy cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững. Hàng trăm sáng kiến trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đã giúp cho doanh nghiệp cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hôm nay 26.6, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động lần thứ V (giai đoạn 2016 - 2020) và đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh tuyên dương 85 cá nhân và 11 tập thể có nhiều cống hiến, đóng góp xuất sắc trong các phong trào thi đua, xây dựng đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh, góp phần quan trọng cho sự phát triển của tổ chức công đoàn cũng như kinh tế, xã hội của tỉnh. Dịp này, có 52 cá nhân nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Công đoàn.

Có nhiều sáng kiến được áp dụng trong các doanh nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng. Có thể kể đến tấm gương ông Trần Văn Minh - đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty CP May Núi Thành - đã chế tạo rập nhựa để may dây kéo tà áo jacket, giúp tăng năng suất gấp 2 lần so với may bình thường, sản phẩm đều và đẹp hơn. Sáng kiến rập nhựa đã được công ty công nhận và áp dụng, làm lợi cho doanh nghiệp mỗi năm 600 triệu đồng. Được công ty khuyến khích, ông Minh tiếp tục nghiên cứu, chế tạo cữ may thun bo lai áo jacket, giúp sản phẩm đảm bảo thông số kỹ thuật của khách hàng, cải thiện đáng kể những hạn chế trước đó. Nhờ vậy, năng suất tăng gấp 1,5 lần so với trước, làm lợi cho công ty 300 triệu đồng mỗi năm, đồng thời giúp công nhân tăng thu nhập.

Trong các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cơ sở, cán bộ, công chức cũng tích cực thực hiện phong trào thi đua bằng nhiều hình thức phù hợp. Trong giai đoạn 2016 - 2020, đã có 387 đề tài, sáng kiến được công nhận cấp tỉnh, 12 cá nhân được Tổng LĐLĐ tặng Bằng Lao động sáng tạo, 6 cá nhân được UBND tỉnh tặng Giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ. Trong lĩnh vực giáo dục, có hơn 600 thầy cô giáo được công nhận sáng kiến cấp tỉnh, hơn 3.600 chiến sĩ thi đua các cấp.

Như trường hợp cô giáo Nguyễn Thị Bích Trâm là một giáo viên ưu tú của Trường THCS Lê Quý Đôn (huyện Phú Ninh), bằng đam mê nghề nghiệp và tình yêu với học trò, cô đã có nhiều sáng kiến hay trong xây dựng phương pháp học tập mới, phát huy tinh thần làm việc nhóm và khả năng thuyết trình trước đám đông cho học sinh. Là một giáo viên dạy Văn giỏi, cô đã truyền niềm đam mê văn học cho nhiều thế hệ học sinh và giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn trong học tập. Trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi, cô Trâm không ngừng nghiên cứu phương pháp mới, tìm ra nhiều dạng đề mới để bồi dưỡng kiến thức cho học sinh, góp phần cùng với tập thể Trường THCS Lê Quý Đôn liên tục gặt hái nhiều giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay của các cấp. Nội dung cốt lõi của phong trào thi đua là xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị hóa; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn... Hơn 30 sáng kiến kỹ thuật của cán bộ khuyến nông, nông dân đã giúp bà con nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu xanh, sạch, đẹp.

Trên các lĩnh vực y tế, văn hóa, thể thao, xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học xanh - sạch - đẹp, phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”... diễn ra sôi nổi khắp nơi trong tỉnh. Ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thông tin, qua phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, trong 5 năm đã có 146 công trình, sản phẩm được đăng ký thực hiện; 5.129 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp được ứng dụng vào sản xuất và công tác, làm lợi hàng chục tỷ đồng, với 687 sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

“Công tác thi đua, khen thưởng của các cấp công đoàn trong tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã có bước chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực. Gắn với chủ đề hàng năm theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, các phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua ở các đơn vị, địa phương được tổ chức phong phú về nội dung và hình thức gắn với các chương trình, kế hoạch theo từng lĩnh vực công tác cụ thể. Đồng thời gắn kết với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với mục tiêu “Kỷ cương - Chất lượng - Tiến độ - Hiệu quả”, góp phần giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt công tác, góp phần vào sự phát triển của tỉnh, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày một lớn mạnh” - ông Quang nói.