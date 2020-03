Tập trung phòng chống dịch bệnh và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2 tổ chức vào chiều qua 2.3. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường tham dự cuộc họp.

Theo UBND tỉnh, trừ nông nghiệp, các ngành khác đều bị suy giảm nghiêm trọng do tác động của dịch Covid-19. Hai tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm hơn 18% so cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách giảm 27,2% so cùng kỳ. Thu nội địa 3.090 tỷ đồng (bằng 15% dự toán năm, giảm 26,2%) và thu xuất nhập khẩu giảm hơn 30% so cùng kỳ (905 tỷ đồng)... Dự báo khó khăn sẽ còn kéo dài.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu các ngành, địa phương tạo điều kiện đưa các dự án đi vào hoạt động, tính toán giải pháp hỗ trợ tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế, bảo đảm duy trì sản xuất, thúc đẩy các dự án trọng điểm, dự án đầu tư công. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định diễn biến dịch Covid-19 đang tạo ra vô vàn khó khăn, thách thức với địa phương. Nhiệm vụ cấp bách, đặc biệt quan trọng hiện nay là tập trung toàn lực phòng chống dịch bệnh (kể cả sốt xuất huyết và dịch bệnh trên vật nuôi), tìm các giải pháp giải quyết tốt việc xử lý rác thải, không để xảy ra ách tắc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng đề án chống thất thu thuế…, bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2020.