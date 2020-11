Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân

Ngày 17.11, tại trụ sở Tiếp dân tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11.2020 của Thường trực Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nghe phản ánh của ông Phan Xuân Cảnh (trú khối phố Phước Tân, phường Cửa Đại, TP.Hội An) - được cha ủy quyền khiếu nại yêu cầu UBND TP.Hội An cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm đối với phần diện tích 1.091m2. Qua nghiên cứu hồ sơ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho biết, đơn khiếu nại của hộ ông đã được UBND TP.Hội An giải quyết lần đầu. Hiện nay, Sở Tài nguyên và môi trường tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung theo yêu cầu của Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh. Theo đó, yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường chậm nhất đến ngày 20.11 phải có báo cáo trả lời cụ thể đối với các nội dung mà Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh nêu ra, trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi người dân.

Ông Võ Văn Thiện (trú số 71, đường Điện Biên Phủ, TP.Đà Nẵng) phản ánh về việc yêu cầu thực hiện thi hành án đối với các Bản án số 02/2019/DS-ST ngày 15.1.2019 của TAND thị xã Điện Bàn và Bản án số 79/2019/DS-PT ngày 28.11.2019 của TAND tỉnh. Qua nghiên cứu hồ sơ và nghe đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả giải quyết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đề nghị ông Võ Văn Thiện phối hợp tốt với Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong việc cung cấp hồ sơ, tình tiết mới liên quan để sớm thực hiện thi hành án đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời khẳng định, Thường trực Tỉnh ủy sẽ có văn bản yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh để trao đổi thống nhất về các nội dung liên quan, trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết dứt điểm vụ việc.