Tỉnh Thanh Hóa thăm, hỗ trợ Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lũ (clip)

(QNO) - Sáng nay 2.11, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa gồm Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Trọng Hưng và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đến thăm, chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam trước ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng (thứ ba, từ trái sang) trao 2 tỷ đồng hỗ trợ Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: VINH ANH

Tiếp và làm việc với đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường đã thông tin sơ bộ về tình hình thiệt hại do bão lũ gây ra đối với Quảng Nam trong thời gian vừa qua.

Theo đó, đến thời điểm hiện nay, bão số 9 đã làm 24 người chết, 23 người mất tích, 81 người bị thương, 288 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, cùng nhiều thiệt hại nặng nề về cầu cống, đường sá, hoa màu, gia súc, gia cầm… Thống kê ban đầu, thiệt hại do bão lũ gây ra trên địa bàn tỉnh ước tính gần 5.000 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng tặng quà người dân Thăng Bình bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: VINH ANH

Đồng chí Phan Việt Cường cho biết, sau bão số 9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong các vụ sạt lở núi, đảm bảo lương thực cho người dân vùng bị cô lập; đồng thời tập trung khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống nhân dân.

Trước những thiệt hại to lớn về người và của cải mà nhân dân Quảng Nam anh em đang gánh chịu, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chia sẻ với khó khăn, mất mát, hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lũ.

Đồng thời tin tưởng với truyền thống kiên cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng, phát triển quê hương, nhân dân Quảng Nam sẽ sớm khôi phục, ổn định cuộc sống. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ luôn sát cánh, chia sẻ và ủng hộ Quảng Nam trong gian khó cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển quê hương.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đến thăm, tặng quà các bệnh nhân bị thương do sạt lở núi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng cho biết, các huyện, thành phố của tỉnh Thanh Hóa đã và đang có kế hoạch đến thăm hỏi, hỗ trợ các địa phương kết nghĩa ở Quảng Nam trong việc chung tay khắc phục hậu quả bão lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cảm ơn tình cảm, nghĩa cử của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa anh em đã luôn đồng hành, sát cánh trong khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Sự quan tâm đó một lần nữa khẳng định mối quan hệ gắn bó tốt đẹp giữa 2 địa phương; là động lực để Quảng Nam sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam đặt vòng hoa, viếng hương Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH

* Trước đó, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đến thăm, hỗ trợ huyện Thăng Bình 200 triệu đồng và tặng một số phần quà cho người dân bị thiệt hại do bão lũ; thăm, chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân bị thương do sạt lở núi ở huyện Nam Trà My đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam; viếng hương Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Clip chuyến thăm và trao hỗ trợ đồng bào bị thiên tai tại Quảng Nam của đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO - VINH ANH