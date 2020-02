(QNO) - Sáng 30.1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến trao quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh cho Đại tá Nguyễn Đức Dũng. Ảnh: HUY TRẦN

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh giá cao quá trình phấn đấu, nỗ lực của Đại tá Nguyễn Đức Dũng. Đồng thời mong muốn trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Đức Dũng sẽ cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng cảm ơn sự tin tưởng, ghi nhận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hứa sẽ tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng; nỗ lực hết mình cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Quảng Nam ngày càng văn minh và giàu đẹp.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín trao Bằng khen cho Đại tá Huỳnh Sông Thu và đại diện Chi bộ Tham mưu - tổng hợp. Ảnh: HUY TRẦN

Dịp này, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín tặng Bằng khen của Tỉnh ủy cho Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015 - 2019) và Chi bộ Tham mưu - tổng hợp (thuộc Đảng ủy cơ sở Phòng Tham mưu Công an tỉnh) đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2015 - 2019).

Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cũng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Ngô Quốc Ánh (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh); trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Phòng Cảnh sát hình sự đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.