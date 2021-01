Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm, tặng quà người dân Trà Leng (clip)

(QNO) - Sáng nay 12.1, nhân chuyến công tác tại Quảng Nam, đoàn công tác Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà tết người dân bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ tại xã Trà Leng (Nam Trà My).

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng quà đồng bào Trà Leng. Ảnh: A.N

Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 và đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương. Về phía tỉnh, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Lê Thanh Hưng - Bí thư Huyện ủy Nam Trà My cho biết, trước những thiệt hại do cơn bão số 9 và số 10 gây ra, bên cạnh tập trung khắc phục, đảm bảo giao thông thông tuyến, chính quyền địa phương đang tiếp tục chỉ đạo việc tái phục hồi sản xuất và ổn định đời sống người dân. Trong đó, huy động nguồn lực xây dựng nhà ở tạm cho đồng bào bị thiệt hại, cũng như đẩy nhanh tiến độ thi công công trình khu tái định cư cho đồng bào xã Trà Leng và Trà Vân.

Đồng chí Trương Thị Mai động viên cán bộ, nhân dân xã Trà Leng thực hiện tốt công tác cứu hộ trong đợt thiên tai cuối năm 2020. Ảnh: A.N

Để Nam Trà My có nguồn lực triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, bên cạnh kiến nghị Chính phủ và các bộ, ban ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí trước mắt hơn 271 tỷ đồng, địa phương đề xuất cần có chính sách hỗ trợ gạo cho người dân trồng rừng gỗ lớn, rừng cây bản địa thay thế lúa rẫy, keo.

Đồng thời hỗ trợ giống cây ăn quả và có chính sách hỗ trợ di dời, sắp xếp dân cư đối với các nhà nằm trong vùng xung yếu. Ngoài ra, hỗ trợ kinh phí xây dựng kè chống sạt lở đất, bảo vệ khu dân cư và các cơ quan hành chính xã Trà Leng; kè chống sạt lở đất sông Tranh bảo vệ khu hành chính huyện...

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chia sẻ khó khăn với đồng bào Trà Leng. Ảnh: A.N

Phát biểu tại chuyến thăm, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chia sẻ với những mất mát to lớn của tỉnh Quảng Nam, nhân dân các huyện Nam Trà My, Phước Sơn… trong thời gian vừa qua. Đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của lãnh đạo địa phương cùng nhân dân, nhất là những nỗ lực và cố gắng sớm ổn định cuộc sống người dân trong điều kiện khó khăn do thiên tai, mưa lũ.

Clip đoàn công tác Trung ương thăm, tặng quà tại Trà Leng:

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, sau khi xảy ra sự cố tại Trà Leng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân khu 5, đặc biệt là Đảng ủy, hệ thống chính trị của xã Trà Leng đã kịp thời bắt tay ngay vào công tác khắc phục, giúp đỡ người dân. Và hiện nay, công việc đó vẫn đang tiếp tục được thực hiện, giải quyết.

“Hàng trăm, hàng nghìn người đã có mặt để nỗ lực giải quyết, khôi phục ổn định cuộc sống cho người dân trở lại bình thường” - Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nói.

Đoàn công tác thắp hương cho các nạn nhân xấu số tại hiện trường vụ lở đất nóc Ông Đề (thôn 1, Trà Leng). Ảnh: A.N

Đến nay, Trà Leng vẫn còn 13 người mất tích trong vụ sạt lở đất. Nhiều nhà cửa, cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng, điều đáng mừng là cuộc sống của người dân tạm được sắp xếp, nhiều cơ sở hạ tầng dần được khôi phục, đảm bảo các điều kiện cho cuộc “tái thiết”.

Để cuộc sống người dân sớm được ổn định, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, huyện Nam Trà My cần tiếp tục tập trung giúp đỡ người dân Trà Leng về chỗ ở, sớm khôi phục sản xuất, cũng như khắc phục hư hỏng các cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, cần sắp xếp, bố trí các nguồn lực giúp đỡ sao cho hợp lý và có hiệu quả nhất, đảm bảo các điều kiện để người dân an tâm đón tết.

Tận mắt chứng kiến sự tàn phá của thiên tai, đồng chí Trương Thị Mai chia sẻ với những mất mát của người dân Nam Trà My thời gian qua. Ảnh: A.N

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2021, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới đến tất cả người dân huyện Nam Trà My. Đồng thời kỳ vọng vào sự lãnh đạo của các cấp, địa phương ngày càng phát triển hơn nữa, từng bước giảm tỷ lệ hộ đói nghèo hằng năm...

Dịp này, đoàn công tác tặng quà 13 hộ dân có người thân tử vong và mất tích trong vụ sạt lở Trà Leng (5 triệu đồng/hộ); 7 gia đình sách, người có uy tín (3 triệu đồng/trường hợp) và 60 hộ nghèo ở xã Trà Leng (2 triệu đồng/hộ).

Đoàn công tác tặng các phần quà hỗ trợ người dân và chính quyền xã Trà Leng. Ảnh: A.N

Đoàn cũng trao tặng thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Trà Leng, tặng ti vi cho lực lượng ứng phó lũ lụt; tặng 1.000 cây sầu riêng giống cho người dân; 1 trạm đo mưa tự động, 30 bộ đèn năng lượng mặt trời, 350 đồng phục học sinh; 6 tấn gạo nếp cho người dân ăn tết. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tài trợ 3 tỷ đồng xây dựng Trường Mẫu giáo Trà Leng.