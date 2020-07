Truy vết, ưu tiên xét nghiệm nhanh các trường hợp F1

* Theo dõi chặt, xử lý nghiêm các hành vi nhập cảnh trái phép

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp phòng chống dịch Covid-19 vào sáng 27.7. Ảnh: T.C

(QNO) - Chiều nay 27.7, UBND tỉnh phát đi Thông báo số 273, liên quan đến những nội dung tại cuộc họp khẩn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì vào sáng cùng ngày.

Thông báo nêu rõ, UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, đội ngũ y bác sĩ, lực lượng quân đội, công an và các địa phương đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tập trung tối đa thời gian, tận dụng thời cơ vàng, kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch một cách đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt nhất. Tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác.

Khuyến cáo người dân không đến Đà Nẵng nếu không thật cần thiết

UBND tỉnh cũng đề nghị các huyện, thị, thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng tinh thần các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phòng chống chống dịch; giao UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm thông báo khẩn của Bộ Y tế.

Khẩn trương truy vết, tìm kiếm các trường hợp đã đến những vùng ghi nhận có dịch, các trường hợp bệnh nhân và người nhà tự ý bỏ viện theo danh sách Bệnh viện Đà Nẵng cung cấp và các trường hợp khác có liên quan đến yếu tố dịch tễ của các ca bệnh dương tính với Covid-19 để kịp thời tổ chức cách ly tập trung theo đúng quy định. Tiếp tục truy vết, xác định các trường hợp F2 để tiến hành cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đồng thời tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên tinh thần 4 tại chỗ: “dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ” và mô hình 5 không: “không lơ là, chủ quan; không hoang mang, lo lắng; không giấu bệnh; không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; không được tung tin thất thiệt”. Chủ động, khẩn trương thành lập các khu cách ly tập trung trên địa bàn mình quản lý.

Người dân được khuyến cáo không đến Đà Nẵng nếu không thật cần thiết. Ảnh: N.Đ

Các ngành chức năng, đội thông tin tuyên truyền lưu động tiếp tục tập trung tuyên truyền, công khai trên các phương tiện truyền thông, loa truyền thanh cơ sở về yếu tố dịch tễ liên quan đến các bệnh nhân nhiễm Covid-19 để người dân biết và chủ động đến các cơ sở y tế gần nhất khai báo để được hướng dẫn, tư vấn. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng như giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; đeo khẩu trang tại nơi công cộng; rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn… Khuyến cáo người dân trên địa bàn không đến Đà Nẵng nếu không có lý do cấp bách, cần thiết.

Phối hợp với Sở Y tế triển khai và giám sát thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn; chỉ đạo trung tâm y tế cấp huyện lấy nhanh mẫu xét nghiệm Covid-19 gửi ngay đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Tăng cường sàng lọc, phân luồng, cách ly ca bệnh Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Cùng với phòng chống dịch bệnh Covid-19, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn như bạch hầu, sốt xuất huyệt, tay chân miệng.

Ưu tiên xét nghiệm nhanh các trường hợp F1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế TP.Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương tổ chức điều tra yếu tố dịch tễ, truy vết tất cả trường hợp có liên quan đến các bệnh nhân dương tính Covid-19 (ca bệnh 416, 418, 419, 420) để áp dụng các biện pháp cách ly kịp thời. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ưu tiên xét nghiệm nhanh các trường hợp F1 của các ca bệnh 416, 418, 419, 420; khẩn trương xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của các địa phương gửi đến trong thời gian sớm nhất có thể.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế thực hiện tốt việc xét nghiệm nhanh cho các ca F1. Ảnh: T.C

Đối với các trường hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở, phải xây dựng phương án giám sát và theo dõi chặt chẽ tại cộng đồng, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để có biện pháp can thiệp y tế phù hợp. Phải chủ động xây dựng phương án, đề xuất áp dụng biện pháp cách ly vùng có dịch trong trường hợp cần thiết.

Song song với đó, tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình tiêu độc, khử trùng phòng chống tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao; thực hiện đầy đủ, triệt để các biện pháp để phòng chống lây nhiễm chéo dịch bệnh trong bệnh viện. Phối hợp với Sở TT-TT và các cơ quan thông tấn báo chí sớm cung cấp thông tin liên quan đến yếu tố dịch tễ, kết quả xét nghiệm và các thông tin liên quan khác để người dân biết, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Sở Y tế phải đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cần thiết để phục vụ kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; khẩn trương làm việc với Bộ Y tế để được hỗ trợ vật tư, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19.

Dừng tổ chức lễ hội sâm Ngọc Linh, các hội thi, hoạt động từ thiện từ Đà Nẵng

Song song với các nội dung trên, UBND tỉnh yêu cầu dừng tổ chức lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 4 - năm 2020 tại huyện Nam Trà My và các hoạt động văn hóa, lễ hội, hội thi, giải thể thao chưa thật sự cần thiết. Sở TT-TT hoãn đăng cai phối hợp tổ chức và tham gia Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam năm 2020 khu vực miền Trung - Tây Nguyên và các tỉnh lân cận. Tạm dừng đưa đoàn người có công Quảng Nam ra điều dưỡng tại TP.Đà Nẵng. Tạm hoãn các đoàn từ thiện từ Đà Nẵng đến thăm các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội tại tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh chỉ đạo các nhà máy, cơ sở sản xuất thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân, người lao động, giữ gìn vệ sinh môi trường. Sở TT-TT cần phối hợp với Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thông tin đầy đủ, kịp thời về yếu tố dịch tễ của các bệnh nhân dương tính Covid-19 để người dân chủ động phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục phổ biến, hướng dẫn người dân những kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình và gia đình mình trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh hiện nay. Triển khai áp dụng ngay các ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19 như BlueZone, NCOVI. Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị chức năng kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp tung tin sai lệch, xuyên tạc, bịa đặt, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải đảm bảo phương tiện vận chuyển người đến các khu cách ly tập trung và đưa người kết thúc cách ly về nơi lưu trú an toàn. Ảnh: T.P

UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục làm việc với các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hóa tiêu dùng, lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân. Sở Tài chính kịp thời thẩm định, trình UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí phòng chống dịch bệnh cho các cơ quan, đơn vị; chủ động cân đối, đảm bảo nguồn kinh phí ưu tiên thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc đảm bảo phương tiện vận chuyển người đến các khu cách ly tập trung và đưa người kết thúc cách ly từ khu cách ly tập trung về nơi lưu trú an toàn theo kế hoạch của tỉnh, Sở Giao thông vận tải được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phân luồng, thành lập các chốt chặn phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi cần thiết và đảm bảo tính hiệu quả, khả thi.

Dừng dạy tin học, ngoại ngữ, học thêm, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép

Từ chiều nay, UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng hoạt động của các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống và dạy thêm - học thêm. Sở GD-ĐT xây dựng phương án phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục; tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn, đúng quy định, tuyệt đối không xảy ra sai sót ở bất cứ khâu nào.

Công an tỉnh được chỉ đạo tiếp tục bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống Covid-19. Trước tình hình người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương bám sát địa bàn; quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh trên địa bàn tỉnh; khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam. Đồng thời cùng với cơ quan chức năng đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng có tiếp xúc gần hoặc có liên quan đến yếu tố dịch tễ của các ca bệnh dương tính với Covid-19.

UBND tỉnh cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong công tác chuẩn bị cách ly, các tiểu ban phòng chống dịch; đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân tích cực tham gia và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 hoặc có triệu chứng ho, sốt, khó thở, chủ động liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để tư vấn, hướng dẫn; khuyến cáo bà con nhân dân không đến những vùng dịch nếu không có lý do thật sự cần thiết…