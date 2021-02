Ưu tiên nguồn lực hoàn thành sắp xếp dân cư miền núi vào năm 2022

Chiều 25.2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 2.2021 của Thường trực HĐND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh cho biết, dự kiến Kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh sẽ tổ chức vào ngày 16 và 17.3.2021; xem xét, quyết định 12 nội dung UBND tỉnh đề nghị từ các kỳ trước chuyển sang và đã có chủ trương của Thường trực HĐND tỉnh, cùng 11 nội dung UBND tỉnh đăng ký mới.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 34 ngày 17.9.2020 của HĐND tỉnh, ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, đến nay có 7 Phòng GD-ĐT đã thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ học phí cho học sinh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tổng số tiền hơn 1,45 tỷ đồng; còn 9 Phòng GDĐT chưa thực hiện, do kinh phí địa phương chưa cấp (gồm: Duy Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Đại Lộc, Hội An, Phước Sơn, Quế Sơn); hai địa phương Đông Giang và Tây Giang không có trường hợp thuộc diện hỗ trợ.

Giải trình làm rõ thêm các vấn đề được thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định, đầu tháng 3 tới UBND tỉnh sẽ họp, cho ý kiến thống nhất đối với 23 nội dung dự kiến trình Kỳ họp thứ 22; nếu nội dung nào chưa đạt chất lượng, chưa chặt chẽ sẽ cho dừng, bổ sung... Rút kinh nghiệm từ Kỳ họp thứ 21, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường thống nhất yêu cầu các sở, ngành khi giúp UBND tỉnh soạn thảo dự thảo đề án, chương trình phải xây dựng kèm dự thảo quyết định triển khai để nghị quyết ban hành sớm đi vào đời sống.

Về nội dung dự kiến trình Kỳ họp thứ 22 sắp tới, đồng chí Phan Việt Cường đề nghị cơ quan soạn thảo cần rà soát nội dung đề án, chương trình, xây dựng sát thực tiễn, gắn với lộ trình thời gian cụ thể và khả năng cân đối nguồn lực; phấn đấu đến ngày 4.3 hoàn thành nội dung gửi Văn phòng HĐND tỉnh để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra. Đồng thời yêu cầu UBND tỉnh sớm nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh về định mức hỗ trợ bố trí, sắp xếp lại dân cư miền núi, quyết tâm ưu tiên nguồn lực để hoàn thành công tác này trong giai đoạn 2021 - 2022…