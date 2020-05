Chủ động phòng chống hạn vụ hè thu

Cuối tuần rồi, lội trên những xứ đồng của huyện Phú Ninh, Tư tôi thấy nhà nông hối hả phát dọn cỏ bờ, cuốc góc ruộng... chuẩn bị triển khai sản xuất vụ lúa hè thu 2020.

Anh Ba An Thọ ở xã Tam An nói: “Gia đình tui có 7 sào đất lúa. Ngay sau khi thu hoạch vụ đông xuân, gần cuối tháng 4 dương lịch tui khẩn trương thuê máy cày phơi ải đất để chủ động cắt đứt cầu nối sâu bệnh chuyển vụ. Nhiều khả năng hè thu 2020 sẽ khó khăn về nguồn nước tưới nên vụ này tui chỉ sử dụng 2 loại giống lúa thuần ngắn ngày có sức chịu hạn tốt là HT1 và PC6 để gieo sạ”.

Trao đổi với Tư Ruộng, ông Võ Thanh Anh - Trưởng phòng NN&PTNT Phú Ninh cho biết, tranh thủ thời gian nghỉ giữa 2 vụ sản xuất, trong vòng 1 tháng trở lại đây, các xã Tam Đại, Tam Thái, Tam Phước, Tam Lộc... đã tiến hành kiên cố hóa thêm 5km kênh mương các loại nhằm đảm bảo cung ứng nước tưới cho cây trồng. Theo phương án, nếu tình huống xấu xảy ra, thời gian tới UBND huyện Phú Ninh sẽ chi khoảng 1 tỷ đồng hỗ trợ chính quyền cơ sở thực hiện các biện pháp chống hạn như đắp đập tạm, lắp đặt máy bơm dã chiến...

Hè thu 2020, nông dân toàn tỉnh sẽ tổ chức sản xuất khoảng 43.000ha lúa, trong đó có 38.000ha chủ động tưới và 5.000ha không chủ động tưới hoặc bấp bênh về nguồn nước tưới.

Bà Lương Thị Thủy - Trưởng phòng Khoa học & thông tin (Sở NN&PTNT) cho hay, ngành nông nghiệp tỉnh đã yêu cầu chính quyền các địa phương hướng dẫn nhà nông bố trí gieo sạ các loại giống lúa trung - ngắn ngày (thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày) như HT1, PC6, TH3-3, TH3-5, HN6, BC15, TBR225, ĐV108, Đài thơm 8, KD18, MT10... Riêng những diện tích thuộc khu tưới của các hồ chứa Đông Tiển, Cao Ngạn (Thăng Bình); Cây Thông, Hố Giang (Quế Sơn); Thạch Bàn, Phú Lộc (Duy Xuyên) chỉ canh tác bằng các giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày và bắt đầu gieo sạ từ 25.5 - 5.6.2020.

Trong khi đó, theo dự báo, từ tháng 5 - 8 dương lịch, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng trên toàn tỉnh, do vậy nhiều khả năng sẽ xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu hụt nguồn nước và xâm nhập mặn, đặc biệt là ở vùng hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn. Ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho rằng, để hạn chế thiệt hại do thời tiết khắc nghiệt gây ra, chính quyền các cấp và nông dân cần tuân thủ nghiêm lịch thời vụ, cơ cấu giống của vụ lúa hè thu 2020 do Sở NN&PTNT ban hành.

“Cần tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án phòng chống hạn và xâm nhập mặn để chủ động ứng phó. Đối với diện tích do các hồ chứa thủy lợi cấp nước, cần tính toán cân đối nguồn nước để bố trí sản xuất phù hợp. Riêng những khu tưới thuộc các hồ chứa có nguy cơ cao thiếu nước (kể cả các hồ chứa do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý) cần thực hiện chuyển đổi cây trồng chịu hạn trên đất lúa hoặc không sản xuất...” – ông Trương Xuân Tý lưu ý.