Chip đồ họa Intel mới hứa hẹn biến mọi laptop thành những cỗ máy chơi game thực thụ

(QNO) - Một tương lai đầy hứa hẹn dành cho những con chip đồ hoạ tích hợp.

Không như điện thoại và tablet, laptop được chia thành hai nhóm riêng biệt. Đầu tiên là các laptop với chip đồ hoạ tích hợp, không thể chơi game. Nhóm còn lại là các laptop được thiết kế chuyên dùng cho chơi game. Và đại đa số các laptop được bán trên thị trường đều rơi vào nhóm đầu tiên.

Sự thật đó hiển nhiên không hề tốt cho game PC nói chung, và cho các laptop Windows nói riêng.

Nhưng với việc Intel vừa công bố loạt vi xử lý thế hệ 11, các laptop thông thường cuối cùng cũng thoát ra được "xiềng xích". Sẽ rất sớm thôi, hầu hết các laptop sẽ có thể "chiến" game không ngần ngại - kể cả những thiết bị nhỏ gọn, mỏng và nhẹ mà bạn thường bĩu môi khi nhìn vào. Tại sao vậy?

Intel Iris Xe phá vỡ giới hạn

Trong hơn một năm qua, Intel đã gây không ít tò mò xoay quanh chip đồ hoạ Xe. Dù các game thủ nghiêm túc đang kỳ vọng về một GPU chuyên biệt có khả năng cạnh tranh với Nvidia RTX 3080, thì Intel vẫn luôn tập trung vào một thứ mà họ gọi là Xe LP. Đó là những chip đồ họa chuyên biệt, có mức tiêu thụ điện năng thấp - tất nhiên không hào nhoáng như những thứ mà bạn lắp vào dàn PC chơi game đèn đóm lập loè của mình đâu.

Và nay, khi mà Iris Xe bắt đầu được tung ra thị trường, người ta mới bắt đầu thấy tại sao Intel lại kiên định như vậy. Nếu hiệu năng thực tế của Iris Xe mạnh gần như Intel khẳng định, thì những kỳ vọng của chúng ta về máy tính sắp sửa được thay đổi hoàn toàn.

Nói một cách ngắn gọn, chip đồ họa Iris Xe có hiệu năng cao gấp đôi so với chip đồ hoạ tích hợp năm ngoái. Số lượng EU (đơn vị thực thi) của Iris Xe đạt 96 so với 64 trước đây, tương đương mức tăng hiệu năng khi chơi game gần 33%. Intel cho biết lần đầu tiên, các tựa game như Borderlands 3, Far Cry New Dawn, và Hitman 2 sẽ có thể chơi tốt ở độ phân giải 1080p ngay trên chip đồ hoạ tích hợp của hãng.

Nhưng nếu Iris Xe chỉ đánh bại được những con chip đồ hoạ tích hợp trước đây thì cũng chẳng có gì đặc sắc. Khi so sánh nó với một con chip đồ hoạ chuyên biệt thuộc phân khúc bình dân là Nvidia Mx350, chúng ta mới thấy Intel muốn nói điều gì. Khả năng chiến được nhiều tựa game AAA ở mức 40fps với thiết lập trung bình thực sự là một thành tích ấn tượng.

Tuy nhiên, Nvidia Mx350 không phải là một GPU chiến game đúng nghĩa. Nó là GPU thường thấy trên các mẫu laptop mỏng nhẹ, như Acer Swift 3 hay Asus ZenBook 14. Nếu so sánh với Nvidia GTX 1650, Iris Xe không có cửa.

Đó là lý do tại sao sẽ luôn có một thị trường dành cho các laptop chơi game chính hiệu. Chẳng ai tin rằng loạt laptop Tiger Lake mới trong thời gian tới sẽ có thể dập tắt nhu cầu về tần số làm tươi cao, đèn RGB, và những GPU chuyên biệt mạnh mẽ cả. Đơn giản là không thể, kể cả khi những con chip đồ hoạ tích hợp của Intel sẽ được nâng cấp để có hiệu năng cao gấp đôi trong năm sau.

Nhưng rõ ràng việc có thể chơi được Fortnite ở 50fps hay GTA V ở 55fps đã cho thấy tiềm năng chưa từng có tiền lệ của những con chip đồ hoạ này.

Không có gì là hoàn hảo

Cho đến khi những con chip đồ hoạ Intel Iris Xe trở nên phổ biến, thì khả năng đồ hoạ trên laptop vẫn sẽ luôn mang lại cảm giác như một tính năng bổ sung - có chỉ để cho... đủ mà thôi. Bạn sẽ vẫn phải gặp những con chip đồ hoạ tích hợp UHD "siêu tệ" của Intel khi sử dụng những CPU như Core i5-1125G4 và Core i3-1115G4.

Đó là những vi xử lý thường xuất hiện trong cấu hình mặc định của nhiều laptop mới, và hiển nhiên không dành cho chơi game. Chúng rất phổ biến, đặc biệt với tầm giá dưới 1.000 USD. Về mặt kỹ thuật, Intel đã cải thiện nhẹ hiệu năng đồ hoạ của chúng so với chip đồ hoạ UHD năm ngoái, nhưng vẫn không đủ để chơi bất kỳ tựa game nào một cách nghiêm túc.

CPU Intel Core i7-1135G7 có lẽ còn gây sốc hơn. Dù được gán nhãn "Core i7" và "G7", vi xử lý này có ít hơn 16 EU Intel Xe. Chúng ta sẽ phải chờ thêm các bài test để biết hiệu năng cụ thể của CPU này, nhưng điều chắc chắn là nó không thể bằng các CPU Core i7 khác được.

Sẽ ngày càng nhiều CPU Intel được trang bị chip đồ hoạ tích hợp mạnh mẽ hơn nữa, còn ở tình trạng hiện tại của chip đồ hoạ Xe, đừng quá kỳ vọng vào hiệu năng đồ hoạ.

Các đối thủ của Intel không đứng yên

Intel là "tay chơi" lớn trong cuộc cách mạng game trên laptop, và những cải tiến mà họ mang lại trong năm nay sẽ có những tác động lớn hơn bất kỳ ai khác.

Nhưng đừng quên ai là người khơi mào cuộc cách mạng. Hai trong số các đối thủ chính của Intel mới là những người đã buộc họ phải xem xét nghiêm túc hơn trong việc phát triển chip đồ hoạ. iPhone và iPad là những ví dụ mà PC phải học theo. Bởi khả năng đồ hoạ ấn tượng của chúng, mọi thiết bị iOS đều là những cỗ máy chơi game thực thụ. Đó là thứ đã giúp game trên iOS phát triển mạnh mẽ theo cách mà chúng ta đang thấy ngày nay. Với việc máy Mac đang dần chuyển sang dùng Apple Silicon, hoàn toàn có lý do để tin rằng những chiếc laptop tầm thường như MacBook 12-inch và MacBook Air sẽ có hiệu năng đồ hoạ tích hợp mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây.

AMD cũng đang đứng ở vị thế tương tự. Chip đồ hoạ tích hợp Radeon của họ trong các vi xử lý Ryzen 4000 có hiệu năng cực kỳ ấn tượng trên các laptop như Lenovo IdeaPad Slim 7.

Với sự cạnh tranh gay gắt như vậy, tương lai của chip đồ hoạ tích hợp đang hứa hẹn hơn bao giờ hết!