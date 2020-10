Thương em bé mồ côi

Nhắc đến người con trai và con dâu vừa qua đời, đôi mắt đỏ hoe của bà Bùi Thị Thu (70 tuổi, mẹ anh Bùi Văn Tú) chìm sâu vào màn mưa giăng kín trời. “Vợ chồng nó lần lượt ra đi, bỏ lại đứa con thơ dại, nhìn mà đứt ruột” - bà Thu rưng rưng. Bất hạnh đã liên tiếp trút xuống gia đình bé nhỏ của anh Bùi Văn Tú (trú xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành).

Anh Tú lập gia đình cách đây được ba năm, những tưởng cuộc sống của vợ chồng được đầm ấm sau hơn 10 năm yêu thương nhau, thì điều không may ập đến, khi trong lúc sinh bé An Nhiên, vợ anh phải vĩnh viễn xa chồng, bé An Nhiên chưa một ngày được hưởng hơi ấm sữa mẹ… Rồi trong đêm mưa tầm tã ngày 7.10 vừa qua, một tai nạn đau lòng đã làm anh chấn thương nặng ở đầu, hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn thương sọ não, đa chấn thương các bộ phận khác và phải thở máy toàn bộ. Anh mất sau đó vài ngày.

Bé An Nhiên mồ côi cả cha lẫn mẹ từ tấm bé. Ảnh: L.T.V

Bà Thu hiện sống một mình trong căn nhà tuềnh toàng, bản thân bà không còn sức lao động. Bé An Nhiên hiện nay chưa được 2 tuổi. Mồ côi cha mẹ từ quá nhỏ, tình cảnh của bé Nhiên thật sự đáng thương và rất cần sự chia sẻ, đùm bọc của những tấm lòng nhân ái.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: bà Bùi Thị Thu, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Hoặc Phòng Hành chính - trị sự Báo Quảng Nam, số 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ (chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, số tài khoản: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNN chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp bé An Nhiên).